सावन के दूसरे सोमवार पर शिवलिंग पर चढ़ाएं ये 10 चीजें, महादेव को हैं प्रिय

What to offer on shivling on Second monday of sawan: सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। सावन माह में पड़ने वाले सोमवार व्रत भी महत्वपूर्ण माने गए हैं। यूं तो पूरे सावन में भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, व्रत व पूजन करते हैं, लेकिन शिव कृपा पाने के लिए सावन सोमवार खास माने गए हैं। इस साल सावन में कुल चार सोमवार व्रत पड़ेंगे। सावन का दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025 को है। मान्यता है कि सावन सोमवार को भगवान शंकर को उनकी प्रिय चीजें अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और साधक को सुख-समृद्धि के साथ मनवांछित फल का आशीर्वाद मिलता है। जानें सावन सोमवार को शिवलिंग पर किन चीजों का चढ़ाना शुभ होता है।