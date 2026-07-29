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Sawan Kavad Yatra 2026: आखिर सुल्तानगंज से ही क्यों लाया जाता है बाबा बैद्यनाथ के लिए गंगाजल?

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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सुल्तानगंज से ही बाबा बैद्यनाथ के लिए गंगाजल क्यों लाया जाता है? जानें उत्तरवाहिनी गंगा का महत्व, कांवड़ यात्रा की परंपरा और जलाभिषेक से जुड़ी मान्यताएं।

Baba Baidyanath Jyotirlinga
Baba Baidyanath Jyotirlinga

सावन का महीना कल से शुरु होने वाला है। भगवान शिव की पूजा-अर्चना के लिए इस महीने को बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान देशभर के शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। वहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम भी पहुंचते हैं और शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाते हैं। यहां पर तमाम कांवड़िए बिहार के सुल्तानगंज से गंगाजल भरकर लाते हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर कांवड़िए कहीं ओर से गंगाजल क्यों नहीं लाते हैं। किसी दूसरी जगह से जल लेकर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक क्यों नहीं किया जाता है? इसके पीछे धार्मिक मान्यताओं और पंरपराओं से जुड़ी खास वजह बताई जाती है।

सुल्तानगंज से क्यों लाते हैं गंगाजल?

धार्मिक मान्यता है कि सुल्तानगंज में गंगा बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। दरअसल यहां पर गंगा उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। ऐसे में इसे उत्तरवाहिनी गंगा के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर गंगा बाकी जगह पर दूसरी दिशा में बहती हैं। हालांकि उत्तर दिशा में बहने वाली गंगा को काफी पवित्र माना जाता है और इसका मान्य ज्यादा होता है। भगवान शिव का कैलाश पर्वत भी इसी दिशा में है तो ऐसे में उत्तरवाहिना गंगा का जल शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है।

105 किमी की पैदल यात्रा

सावन के महीने में लाखों की संख्या में लोग सुल्तानगंज आते हैं। यहां पर गंगा स्नान के बाद कांवड़ जल भरकर लगभग 105 किमी की पैदल यात्रा करते हैं। इसके बाद देवघर के बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा-अर्चना करते हैं। तमाम लोग तो नंगे पैर ही इस यात्रा को पूरा करते हैं। माना जाता है कि पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से ऐसा करने पर भगवान शिव की असीम कृपा मिलती है।

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ऐसे शुरू हुई सावन में जलाभिषेक की परंपरा

धार्मिक मान्यता और धर्म पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के बाद निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था ताकि पूरे विश्व की रक्षा की जा सके। ऐसा करने के बाद उनके शरीर में तेज गर्मी फैली थी। तब सभी देवी-देवताओं ने शिवजी को ठंडक पहुंचाने के लिए उनके ऊपर जल अर्पित किया था। तभी सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।

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जलाभिषेक करने से मिलते हैं ये लाभ

माना जाता है कि अगर सावन में सच्चे मन और श्रद्धा के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाए तो हर कामना पूरी होती है। लोग सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और करियर में तरक्की की कामना करते हुए इस यात्रा को पूरा करते हैं। वहीं कई लोगों का मानना है कि पूरी श्रद्धा से की गई ये यात्रा जिंदगी के सारे दुख का नाश करता है। इसी वजह से हर साल सावन में देवघर से लेकर सुल्तानगंज में श्रद्धालुयों की भीड़ उमड़ती है और हर तरह बोल बम के जयकारे ही सुनाई देते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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