Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सावन का पहला दिन कितना शुभ? जानें पंडित जी से शिव पूजन और जलाभिषेक का उत्तम समय

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Sawan ka pehla kab hai 2026: सावन का महीना भगवान शिव को अतिप्रिय है। मान्यता है कि इस माह में भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा, जलाभिषेक और व्रत करने से जीवन में सुख-शांति और खुशहाली आती है। जानें सावन का पहला दिन कब है और कौन-से शुभ योग बन रहे हैं और पूजन मुहूर्त।

sawan ka pehle din kab hai 2026
सावन का पहला दिन कब है और शिवलिंग जलाभिषेक का समय

Sawan First Day 2026, Shiv jI Pujan and jalabhishek Muhurat: भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना 30 जुलाई 2026, गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सालों बाद सावन के पहले दिन बनने वाले कई दुर्लभ शुभ संयोग दिन का महत्व बढ़ा रहे हैं। सावन के पहले दिन आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और श्रवण नक्षत्र का अद्भुत संयोग बन रहा है। सावन भर शिव भक्त भगवान शंकर को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए नियमपूर्वक पूजन और व्रत करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में कुछ नियमों का पालन अनिवार्य होता है, वरना पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। सावन में भगवान शिव की पूजा करने और जलाभिषेक करने से जीवन में सुख-शांति और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं सावन के पहले दिन बनने वाले शुभ योग क्या फल प्रदान करते हैं और शिव पूजन और जलाभिषेक का उत्तम समय।

ये भी पढ़ें:घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं? इन नियमों का जरूर रखें ध्यान

सावन के पहले दिन बनने वाले शुभ योग का फल:

30 जुलाई को सावन के पहले दिन रात 08 बजकर 35 मिनट तक आयुष्मान योग रहेगा और फिर सौभाग्य योग प्रारंभ होगा। आयुष्मान योग उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान करता है, जबकि सौभाग्य योग घर में सुख-शांति और खुशहाली के साथ आर्थिक संपन्नता लाता है। श्रवण नक्षत्र को नकारात्मकता और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है।

सावन के पहले दिन शिव पूजन का शुभ मुहूर्त:

सावन के पहले दिन भगवान शिव की पूजा का उत्तम समय सुबह 05:28 बजे से सुबह 06:21 बजे तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:27 बजे तक रहेगा। विजय मुहूर्त शाम 04:28 बजे से शाम 05:29 बजे तक रहेगा। गोधूलि मुहूर्त रात 09:32 बजे से रात 09:50 बजे तक रहेगा।

सावन के पहले दिन जलाभिषेक का ब्रह्म मुहूर्त:

हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त पूजा-पाठ या आध्यात्मिक कार्यों के लिए अति उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा-पाठ करने से देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कार्य सिद्ध होते हैं। सावन के पहले दिन जलाभिषेक के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05:11 बजे से सुबह 05:46 बजे तक रहेगा।

ये भी पढ़ें:सावन में हर दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं 14 में से कोई 1 चीज, भगवान शिव की बरसेगी कृपा

शिव पूजन के नियम:

शास्त्रों के अनुसार, भगवान शिव की पूजा में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। शिव पूजन के समय उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पूजा से पहले या बाद में शिवलिंग का तांबें या पीतल के लोटे से जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। शिव पूजन में केतकी का फूल और शंख का प्रयोग वर्जित माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:हरतालिका तीज कब है? जानें व्रत डेट और पूजन का उत्तम समय
Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Sawan
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने