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सावन का आखिरी सोमवार: 24 अगस्त का दिन 4 राशियों के लिए बहुत खास, बरसेगी शिव कृपा

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Sawan last monday horoscope: सावन का आखिरी सोमवार कई राशियों के लिए बहुत खास रहने वाला है। इस दिन बनने वाले शुभ संयोग दिन का महत्व बढ़ा रहे हैं। जानें सावन के आखिरी सोमवार पर किन राशियों को मिलेंगे शुभ फल।

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सावन का आखिरी सोमवार लकी राशियां

Sawan last monday rashifal 2026: सावन का आखिरी सोमवार ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से बहुत खास रहने वाला है। इस बार सावन का आखिरी सोमवार 24 अगस्त 2026 को है। इस दिन बुध और सूर्य मिलकर अत्यंत शुभ और शक्तिशाली बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे, जिससे मंगलकारी हंस राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा प्रीति योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सावन के आखिरी सोमवार पर बन रहे ये कल्याणकारी संयोग कुछ राशियों के सुख-सौभाग्य में वृद्धि प्रदान करेंगे। इन भाग्यशाली राशियों को धन में वृद्धि के साथ करियर में उन्नति प्राप्त हो सकती है। जानें सावन का आखिरी सोमवार किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा।

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1. कर्क राशि: मिलेगा शुभ समाचार

कर्क राशि वालों के लिए सावन का आखिरी सोमवार खुशखबरी प्रदान कर सकता है। इस समय आपको मनचाहे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। कार्यक्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं। नौकरी से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी और परिवार में खुशियों का आगमन होगा। अटके हुए धन की वापसी के योग बन रहे हैं।

2. धनु राशि: भाग्य का साथ मिलेगा

धनु राशि वालों को भाग्य का साथ प्राप्त हो सकता है। भाग्यवश आपके काम बनेंगे। धन संबंधी आपकी कोई योजना सफल हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग हैं। इस समय व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी और नई संभावनाएं सामने आएंगी।

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3. मकर राशि: अटके हुए काम पूरे होंगे

मकर राशि वालों के अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है। इस समय नौकरी करने वालों को तरक्की के साथ आय में वृद्धि प्राप्त हो सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त होगा। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी।

4. कुंभ राशि: अटके हुए धन की वापसी के संकेत

कुंभ राशि वालों को अटके हुए धन की वापसी के संकेत हैं। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी और आप भरपूर लाभ उठाएंगे। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अपनों का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। किसी अटके हुए काम के पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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वास्तु शास्त्र
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