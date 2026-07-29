सावन: बेलपत्र शिवलिंग पर कैसे चढ़ाएं, जानें शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का मंत्र और नियम

सावन: बेलपत्र शिवलिंग पर कैसे चढ़ाएं, जानें शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का मंत्र और नियम
Sawan 2026 : सावन में बेलपत्र से शिव पूजन करने के भी कुछ जरूरी नियम है। धार्मिक मान्यता है कि सही तरीके से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से मन मांगी मुराद पूरी हो सकती है। जानें शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका, मंत्र और नियम -
Sawan 2026 : गुरुवार से सावन का महीना शुरू हो रहा है। सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत फलदायक माना जाता है। सावन के महीने में कई भक्त जन बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ बेलपत्र प्रिय है। तीन पत्तियों वाला बेलपत्र त्रिदेव (ब्रह्म, विष्णु और महेश) का प्रतीक माना जाता है। सावन के महीने में शिव पूजन करते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सावन में बेलपत्र से शिव पूजन करने के भी कुछ जरूरी नियम है। धार्मिक मान्यता है कि सही तरीके से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से मन मांगी मुराद पूरी हो सकती है। आइए जानते हैं सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका, मंत्र और नियम -
बेलपत्र शिवलिंग पर कैसे चढ़ाएं, जानें शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का मंत्र और नियम
शिवलिंग पर कितने बेलपत्र चढ़ाना चाहिए?
शिव पुराण के अनुसार, शिवलिंग पर सही संख्या में बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर 3, 5, 7,11, 21, 51 या 101 की संख्या में बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं।
शिवलिंग पर कैसा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए?
शिवलिंग पर तीन पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना गया है। बेलपत्र तोड़ते समय ध्यान रखें कि इसकी पत्तियां कटी न हो या उनमें किसी भी तरह का छेद न हो। मुरझाया हुआ बेलपत्र भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दाग-धब्बे वाली पत्तियां तोड़ने से भी बचें। शिवलिंग पर हमेशा हरा-भरा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए।
सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका क्या है?
- सबसे पहले बेलपत्र को पवित्र जल से धोना चाहिए।
- बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए।
- शिवलिंग पर बेलपत्र उलटा चढ़ाना चाहिए। इसे इस तरीके से अर्पित करें कि बेलपत्र का चिकना हिस्सा (सीधा भाग) शिवलिंग को स्पर्श करे।
- सही संख्या में बेलपत्र अर्पित करें। कम से कम तीन की संख्या में चढ़ा सकते हैं।
- शिवलिंग पर बेलपत्र इस तरीके से चढ़ाना चाहिए कि बेलपत्र का डंठल आपकी ओर हो।
- शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय मंत्र जाप करें। अगर आपको बेलपत्र का मंत्र याद न हो तो ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करके भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं।
- बेलपत्र न होने पर शिवलिंग पर पहले से चढ़ा हुआ बेलपत्र भी दोबारा धुलकर अर्पित किया जा सकता है।
बेलपत्र चढ़ाते समय किस मंत्र का जाप करें?
1- ॐ नमः शिवाय
2- नमो बिल्ल्मिने च कवचिने च नमो वर्म्मिणे च वरूथिने च
नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो
दुन्दुब्भ्याय चा हनन्न्याय च नमो घृश्णवे॥
दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम् पापनाशनम् ।
अघोर पाप संहारं बिल्व पत्रं शिवार्पणम् ॥
त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधम् ।
त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् ॥
अखण्डै बिल्वपत्रैश्च पूजये शिव शंकरम् ।
कोटिकन्या महादानं बिल्व पत्रं शिवार्पणम् ॥
गृहाण बिल्व पत्राणि सपुश्पाणि महेश्वर ।
सुगन्धीनि भवानीश शिवत्वंकुसुम प्रिय ॥
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यता, शास्त्रीय मत व हिंदू पंचांग पर आधारित हैं। हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सटीक हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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