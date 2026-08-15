ग्रह दोषों से हैं परेशान? सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जरूर करें ये उपाय
सावन में शिवलिंग पर जल अर्पित करके नवग्रह दोष दूर करें। लाल चंदन, अक्षत, गुड़, दूर्वा, हल्दी समेत हर ग्रह के लिए अलग मिश्रण। सूर्य चंद्र मंगल से लेकर राहु केतु तक के उपाय पढ़ें।
सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस दौरान शिवलिंग पर जल अर्पित करने से नवग्रह दोषों से राहत मिलने की मान्यता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डालते हैं। अगर कोई ग्रह कमजोर या पीड़ित हो, तो सावन में ग्यारह दिनों तक विशेष जल से अभिषेक करने से दोष का प्रभाव कम हो सकता है और जीवन में सुख-समृद्धि आ सकती है।
सूर्य दोष का उपाय
सूर्य को सभी ग्रहों का पिता माना जाता है। इससे आत्मविश्वास, ऊर्जा, प्रतिष्ठा और जीवन शक्ति मिलती है। अगर सूर्य कमजोर हो, तो रोजाना शिवलिंग पर जल में लाल चंदन मिलाकर अभिषेक करें। उसी जल से सूर्य को अर्घ्य भी दें। लाल चंदन सूर्य की ऊर्जा को मजबूत करता है। नियमित रूप से यह उपाय करने से आत्मबल बढ़ता है और सूर्य दोष का असर धीरे-धीरे कम होता है। सावन में यह विधि विशेष फलदायी मानी जाती है।
चंद्र दोष का उपाय
चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक शांति से जुड़ा होता है। अगर चंद्र पीड़ित हो, तो रोजाना जल में अक्षत यानी साबुत चावल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। चावल चंद्र की शीतलता को बढ़ाता है और मन को शांत रखता है। भगवान शिव इस अर्पण से प्रसन्न होते हैं। मानसिक बेचैनी, अनिद्रा या भावनात्मक उतार-चढ़ाव में यह उपाय राहत दे सकता है। सावन के दिनों में इसे निरंतर करने से चंद्र दोष का प्रभाव कम होता है।
मंगल दोष का उपाय
मंगल साहस, शक्ति और ऊर्जा का कारक है। अगर मंगल कमजोर हो, तो मिट्टी के कलश में गुड़ और लाल चंदन मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। गुड़ मंगल की उग्रता को संतुलित करता है और लाल चंदन उसकी शक्ति बढ़ाता है। यह उपाय साहस बढ़ाने और विवाद या दुर्घटनाओं से बचाव में मददगार माना जाता है। सावन में इसे ग्यारह दिनों तक नियमित अर्पण करने से मंगल दोष का असर घटता है और जीवन में स्थिरता आती है।
बुध दोष का उपाय
बुध बुद्धि, वाणी और संचार का प्रतीक है। बुध कमजोर होने पर जल में दूर्वा यानी दूब का रस मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। दूर्वा बुध को शांत और मजबूत करती है। वाणी संबंधी समस्याएं, पढ़ाई में रुकावट या व्यापार में असमंजस दूर होने में यह उपाय सहायक माना जाता है। सावन के पवित्र माह में यह अर्पण करने से बुद्धि तेज होती है और बुध दोष का प्रभाव कम पड़ता है। नियमितता से ही पूरा लाभ मिलता है।
गुरु दोष का उपाय
गुरु ज्ञान, शिक्षा, धर्म और समृद्धि से संबंधित है। अगर गुरु पीड़ित या अशुभ स्थिति में हो तो जल में गेंदे के फूल और हल्दी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही केले के वृक्ष की जड़ में भी अर्पित करें। गेंदा और हल्दी गुरु की कृपा बढ़ाने वाले माने जाते हैं। शिक्षा, संतान या आर्थिक मामलों में राहत के लिए यह विधि अपनाई जाती है। सावन में ग्यारह दिनों तक करने से गुरु दोष का असर कम हो सकता है।
शुक्र दोष का उपाय
शुक्र सुख-सुविधा, सौंदर्य और वैवाहिक जीवन से जुड़ा है। शुक्र कमजोर होने पर जीवन से सुख और समृद्धि दूर होने लगती है। ऐसे में जल में शक्कर घोलकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। शक्कर शुक्र को प्रसन्न करती है। वैवाहिक सामंजस्य, सुख-सुविधा और कलात्मक क्षेत्रों में लाभ के लिए यह उपाय उपयोगी माना जाता है। सावन के दिनों में नियमित अर्पण करने से शुक्र दोष का प्रभाव घटता है और जीवन में मिठास आती है।
शनि दोष का उपाय
शनि कर्म और अनुशासन का ग्रह है। शनि कमजोर होने पर जल में शक्कर और काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में चढ़ाएं। उसी जल से शिवलिंग का अभिषेक भी करें। काले तिल और शक्कर शनि को शांत करते हैं। देरी, बाधाओं और कठिनाइयों से राहत के लिए यह विधि अपनाई जाती है। सावन में ग्यारह दिनों तक इसे करने से शनि के गंभीर प्रभाव से मुक्ति मिलने की मान्यता है। शनि दोष से राहत के लिए यह उपाय धैर्य के साथ करें।
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राहु दोष का उपाय
राहु छाया ग्रह माना जाता है। इसके दोष के लिए जल में उड़द यानी काली उड़द डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। उड़द राहु की अशांत ऊर्जा को संतुलित करता है। अचानक बाधाओं, भ्रम या अज्ञात भय से राहत के लिए यह उपाय सहायक माना जाता है। सावन के पवित्र जल के साथ अर्पण करने से राहु दोष का असर कम होता है। नियमित रूप से ग्यारह दिनों तक यह उपाय करने पर लाभ मिलने की संभावना बढ़ती है।
केतु दोष का उपाय
केतु भी छाया ग्रह है। केतु को शांत करने के लिए जल में सप्तधान्य मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। सप्तधान्य केतु की ऊर्जा को स्थिर करता है। आध्यात्मिक अशांति, एकाग्रता की कमी या अचानक नुकसान से बचाव में यह विधि उपयोगी मानी जाती है। सावन में ग्यारह दिनों तक नियमित अर्पण करने से केतु दोष का प्रभाव घटता है और मानसिक शांति मिलती है। यह उपाय शुद्ध मन से करें, तो फल बेहतर मिलता है।
सावन में इन उपायों को श्रद्धापूर्वक करने से नवग्रह दोष कम होते हैं। भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। सही विधि से अभिषेक करें, तो फल अवश्य मिलता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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