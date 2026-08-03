Sawan First Somwar 2026: पहले सोमवार पर शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं और क्या नहीं? जानें पूजा के आसान नियम
3 अगस्त 2026 को सावन का पहला सोमवार है। इस दिन भगवान शिव के जलाभिषेक और विधि-विधान से पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। जानें शिवलिंग पर कौन-सी चीजें चढ़ाना शुभ माना गया है, किन वस्तुओं को अर्पित करने से बचना चाहिए और सावन सोमवार की पूजा के आसान नियम क्या हैं।
Sawan First Somwar 2026: सावन का पहला सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है। इस साल पहला सावन सोमवार 3 अगस्त को है। मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ का जलाभिषेक करने और पूरे विधि-विधान से पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हालांकि, पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी माना गया है। कई लोग अनजाने में ऐसी चीजें भी शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, जिन्हें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि पहले सावन सोमवार पर शिवलिंग पर क्या चढ़ाना शुभ माना जाता है और किन चीजों से बचना चाहिए।
शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं?
जल और गंगाजल- सावन सोमवार पर सबसे पहले शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। अगर गंगाजल हो तो उसे भी जल में मिलाकर चढ़ा सकते हैं।
दूध- भगवान शिव को दूध अर्पित करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है।
बेलपत्र- बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय माना जाता है। पूजा में तीन पत्तियों वाला साफ और बिना टूटा हुआ बेलपत्र चढ़ाएं।
धतूरा और भांग- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धतूरा और भांग भी भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं।
सफेद चंदन- शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाना शुभ माना जाता है। इससे पूजा पूरी मानी जाती है।
सफेद फूल- चमेली, कनेर या दूसरे सफेद फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं।
फल और मिठाई- पूजा के बाद मौसमी फल और मिठाई का भोग लगाएं और फिर प्रसाद बांटें।
शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए?
- भगवान शिव को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते।
- केतकी (केवड़ा) का फूल अर्पित नहीं किया जाता।
- टूटे या सूखे हुए बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए।
- बासी फूल या खराब फल भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए।
- हल्दी का प्रयोग भी शिवलिंग पर नहीं किया जाता, क्योंकि इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा नहीं है।
पूजा के आसान नियम
- सुबह जल्दी उठकर स्नान करें।
- साफ कपड़े पहनकर पूजा करें।
- सबसे पहले जल और फिर गंगाजल से अभिषेक करें।
- इसके बाद दूध, बेलपत्र और दूसरी पूजा सामग्री अर्पित करें।
- पूजा के दौरान ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करें।
- अंत में आरती करें और भगवान शिव से सुख-शांति की प्रार्थना करें।
धार्मिक मान्यता है कि सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा का विशेष फल मिलता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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