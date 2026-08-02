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Sawan First Somwar 2026: सावन के पहले सोमवार पर ऐसे करें भगवान शिव की पूजा, जानें क्या चढ़ाएं, क्या नहीं और पूजा के नियम

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Sawan First Somwar 2026: सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को है। इस दिन भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक और व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप भी भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो जानें पूजा की सही विधि, शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं, किन चीजों से बचें और व्रत के दौरान किन बातों का ध्यान रखें।

Sawan First Somwar 2026
Sawan First Somwar 2026

Sawan First Somwar 2026: सावन का पहला सोमवार कल यानी 3 अगस्त को है। भगवान शिव की पूजा करने वालों के लिए यह दिन बहुत खास माना जाता है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ रहती है। कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध से अभिषेक करता है तो कोई पूरे दिन का व्रत रखता है। मान्यता है कि सावन के सोमवार पर सच्चे मन से की गई पूजा से भगवान शिव खुश होते हैं। अगर आप भी पहले सोमवार को पूजा करने जा रहे हैं, तो पहले जान लें कि पूजा कैसे करें, क्या चढ़ाएं और किन बातों का ध्यान रखें।

सुबह ऐसे करें दिन की शुरुआत

सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। साफ कपड़े पहनें। अगर घर में मंदिर है तो वहीं भगवान शिव का ध्यान करें। अगर पास में शिव मंदिर है तो वहां जाकर जलाभिषेक कर सकते हैं। कई लोग जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर भी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं।

पूजा में क्या चढ़ाएं?

भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल और चंदन चढ़ाया जाता है। पूजा के बाद फल या मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वह साफ और ताजा हो।

पूजा के समय क्या करें?

पूजा करते समय ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करें। अगर समय हो तो शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं। पूजा के बाद आरती करें और भगवान शिव से अपने और परिवार के लिए सुख, शांति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें।

व्रत रख रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपने व्रत रखा है तो दिनभर सात्विक भोजन करें। कई लोग फलाहार करते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ फल और दूध लेते हैं। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो अपनी सेहत को देखते हुए ही व्रत रखें। भगवान शिव सच्ची श्रद्धा देखते हैं।

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ये काम भी कर सकते हैं

अगर मंदिर जा रहे हैं तो अपनी क्षमता के हिसाब से किसी जरूरतमंद की मदद करें। किसी भूखे को खाना खिलाएं या जरूरत की चीजें दान करें। घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। कोशिश करें कि पूरे दिन किसी से झगड़ा न हो और किसी का दिल न दुखे।

किन बातों से बचें?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते और केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। टूटे हुए बेलपत्र या बासी फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। पूजा जल्दबाजी में न करें। पूरे मन से भगवान शिव का नाम लें।

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सबसे जरूरी बात

धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि भगवान शिव को दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा पसंद है। इसलिए अगर आप पूरे मन से उनका स्मरण करते हैं और अच्छे काम करते हैं, तो वही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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