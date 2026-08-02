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Sawan First Somwar 2026: कल है सावन का पहला सोमवार, भोलेनाथ को चढ़ाएं ये 10 चीजें, मनोकामना पूरी होने की है मान्यता

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Sawan First Somwar 2026: 3 अगस्त 2026 को सावन का पहला सोमवार है, जिसे भगवान शिव की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जल, गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, शमी के पत्ते, सफेद फूल और फल-मिठाई अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं।

सावन
sawan 2026

Sawan First Somwar 2026: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस महीने का हर सोमवार खास होता है, लेकिन पहला सोमवार सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इस साल 3 अगस्त 2026, सोमवार को सावन का पहला सोमवार है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने और उनका अभिषेक करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही सुख, शांति और तरक्की का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप भी सावन के पहले सोमवार का व्रत रख रहे हैं या शिव मंदिर जाकर पूजा करने वाले हैं, तो जानिए वे 10 चीजें जिन्हें भगवान शिव को अर्पित करना शुभ माना जाता है।

1. जल

भगवान शिव का जल से अभिषेक करना सबसे आसान और सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे मन को शांति मिलती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं।

2. गंगाजल

अगर संभव हो तो जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे पूजा का फल बढ़ जाता है।

3. दूध

सावन सोमवार पर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है। मान्यता है कि इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

4. बेलपत्र

बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय माना जाता है। पूजा में साफ और बिना कटे बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है।

5. धतूरा

धतूरा भी भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इसे चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं।

6. भांग

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को भांग भी प्रिय है। इसलिए सावन सोमवार पर इसे भी अर्पित किया जाता है।

7. चंदन

शिवलिंग पर चंदन लगाने की भी परंपरा है। इससे पूजा पूरी मानी जाती है और मन को भी शांति मिलती है।

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8. शमी के पत्ते

शमी के पत्ते अर्पित करना भी शुभ माना गया है। कई लोग सावन सोमवार की पूजा में इन्हें जरूर शामिल करते हैं।

9. सफेद फूल

भगवान शिव को सफेद रंग के फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। चमेली, कनेर या दूसरे सफेद फूल पूजा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

10. फल और मिठाई

पूजा के बाद भगवान शिव को मौसमी फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद परिवार और जरूरतमंद लोगों में बांटें।

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पूजा करते समय इन बातों का रखें ध्यान

सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा के दौरान “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर एक-एक करके पूजा की सामग्री अर्पित करें। अगर व्रत रखा है तो अपनी क्षमता के अनुसार नियमों का पालन करें। पूजा के बाद भगवान शिव से परिवार की सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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