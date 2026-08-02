Sawan First Somwar 2026: कल है सावन का पहला सोमवार, भोलेनाथ को चढ़ाएं ये 10 चीजें, मनोकामना पूरी होने की है मान्यता
Sawan First Somwar 2026: 3 अगस्त 2026 को सावन का पहला सोमवार है, जिसे भगवान शिव की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जल, गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, शमी के पत्ते, सफेद फूल और फल-मिठाई अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं।
Sawan First Somwar 2026: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस महीने का हर सोमवार खास होता है, लेकिन पहला सोमवार सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इस साल 3 अगस्त 2026, सोमवार को सावन का पहला सोमवार है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने और उनका अभिषेक करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही सुख, शांति और तरक्की का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप भी सावन के पहले सोमवार का व्रत रख रहे हैं या शिव मंदिर जाकर पूजा करने वाले हैं, तो जानिए वे 10 चीजें जिन्हें भगवान शिव को अर्पित करना शुभ माना जाता है।
1. जल
भगवान शिव का जल से अभिषेक करना सबसे आसान और सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे मन को शांति मिलती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं।
2. गंगाजल
अगर संभव हो तो जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे पूजा का फल बढ़ जाता है।
3. दूध
सावन सोमवार पर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है। मान्यता है कि इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
4. बेलपत्र
बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय माना जाता है। पूजा में साफ और बिना कटे बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है।
5. धतूरा
धतूरा भी भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इसे चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं।
6. भांग
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को भांग भी प्रिय है। इसलिए सावन सोमवार पर इसे भी अर्पित किया जाता है।
7. चंदन
शिवलिंग पर चंदन लगाने की भी परंपरा है। इससे पूजा पूरी मानी जाती है और मन को भी शांति मिलती है।
8. शमी के पत्ते
शमी के पत्ते अर्पित करना भी शुभ माना गया है। कई लोग सावन सोमवार की पूजा में इन्हें जरूर शामिल करते हैं।
9. सफेद फूल
भगवान शिव को सफेद रंग के फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। चमेली, कनेर या दूसरे सफेद फूल पूजा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
10. फल और मिठाई
पूजा के बाद भगवान शिव को मौसमी फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद परिवार और जरूरतमंद लोगों में बांटें।
पूजा करते समय इन बातों का रखें ध्यान
सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा के दौरान “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर एक-एक करके पूजा की सामग्री अर्पित करें। अगर व्रत रखा है तो अपनी क्षमता के अनुसार नियमों का पालन करें। पूजा के बाद भगवान शिव से परिवार की सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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