Sawan First Somwar 2026: अगर नहीं रख पा रहे हैं व्रत, तो भी भोलेनाथ को खुश करने के लिए करें ये 5 आसान काम
Sawan First Somwar 2026: अगर आप किसी कारण से सावन सोमवार का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो चिंता की बात नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक, मंत्र जाप, दान-पुण्य और अच्छे कर्म करने से भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त की जा सकती है।
Sawan First Somwar 2026: सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को है। इस दिन बड़ी संख्या में लोग भगवान शिव का व्रत रखते हैं और जलाभिषेक करते हैं। लेकिन कई लोग नौकरी, पढ़ाई, सेहत या दूसरी वजहों से व्रत नहीं रख पाते। ऐसे में उनके मन में सवाल रहता है कि क्या बिना व्रत के भी भगवान शिव की कृपा मिल सकती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जवाब है हां। अगर किसी वजह से आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो भी कुछ आसान काम करके भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई पूजा और श्रद्धा सबसे ज्यादा मायने रखती है।
1. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं
अगर पूरा व्रत नहीं रख सकते, तो सुबह नहाकर किसी शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अगर घर में गंगाजल है तो उसकी कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करें और परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें।
2. ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करें
धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर समय कम है तो भी कुछ मिनट निकालकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माना जाता है कि इससे मन शांत रहता है और सकारात्मक सोच बनी रहती है।
3. बेलपत्र अर्पित करें
भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय माना जाता है। अगर मंदिर जा रहे हैं तो साफ और ताजा बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। पूजा के समय पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण करें।
4. जरूरतमंद की मदद करें
धार्मिक मान्यताओं में दान और सेवा का भी खास महत्व बताया गया है। अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन, कपड़े या दूसरी जरूरी चीजें दे सकते हैं। इसे भी भगवान की सेवा का एक रूप माना जाता है।
5. गुस्से और गलत बातों से दूर रहें
सिर्फ पूजा करना ही काफी नहीं माना जाता। सावन सोमवार पर कोशिश करें कि किसी का दिल न दुखाएं, झूठ न बोलें और बेवजह गुस्सा न करें। मान्यता है कि अच्छे व्यवहार और साफ मन से की गई प्रार्थना भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है।
क्या कहते हैं धार्मिक जानकार?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा प्रिय है। इसलिए अगर किसी वजह से व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण करें, जल चढ़ाएं और अपनी क्षमता के अनुसार पूजा करें। यही सबसे बड़ी भक्ति मानी गई है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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