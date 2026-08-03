Sawan First Somwar 2026: पहले सावन सोमवार पर कब करें शिवलिंग का जलाभिषेक? जानें पूजा का सही समय, विधि और जरूरी नियम
3 अगस्त 2026 को सावन का पहला सोमवार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सुबह के समय भगवान शिव का जलाभिषेक और विधि-विधान से पूजा करना शुभ माना जाता है। जानें जलाभिषेक का उचित समय, शिव पूजा की सही विधि, कौन-सी सामग्री अर्पित करें और पूजा के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
Sawan First Somwar 2026: सावन का पहला सोमवार कल यानी 3 अगस्त को है। इस दिन देशभर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ रहेगी। कोई जल चढ़ाएगा तो कोई दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करेगा। मान्यता है कि सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा करने से मन की इच्छा पूरी होती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है। ऐसे में अगर आप भी पहले सोमवार को पूजा करने जा रहे हैं तो पहले जान लें कि जलाभिषेक कब करना अच्छा माना जाता है और पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
किस समय करें जलाभिषेक?
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सुबह का समय पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अगर किसी वजह से सुबह मंदिर नहीं जा पाते हैं तो दिन में भी श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव के लिए सबसे जरूरी सच्ची श्रद्धा मानी गई है।
ऐसे करें पूजा
सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें। शिवलिंग पर पहले साफ जल चढ़ाएं। अगर घर में गंगाजल है तो उसकी कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं। इसके बाद दूध, बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल और चंदन अर्पित करें। पूजा के दौरान ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करें। आखिर में आरती करें और भगवान शिव से परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें।
पूजा में क्या चढ़ाएं?
- जल
- गंगाजल
- दूध
- बेलपत्र
- धतूरा
- भांग
- सफेद चंदन
- सफेद फूल
- मौसमी फल
- मिठाई का भोग
किन बातों का रखें ध्यान?
पूजा करते समय मन शांत रखें। जल्दबाजी में पूजा न करें। शिवलिंग पर ताजे बेलपत्र और ताजे फूल ही चढ़ाएं। अगर व्रत रख रहे हैं तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। मंदिर में साफ-सफाई का ध्यान रखें और दूसरे श्रद्धालुओं को भी परेशानी न हो, इसका ख्याल रखें।
क्या नहीं करना चाहिए?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते और केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। टूटे हुए बेलपत्र, बासी फूल या खराब फल भी भगवान को अर्पित नहीं करने चाहिए। पूजा के दौरान गुस्सा करने और किसी का अपमान करने से भी बचना चाहिए।
क्यों खास होता है पहला सावन सोमवार?
मान्यता है कि सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय है। इसलिए इस महीने के पहले सोमवार को बड़ी संख्या में लोग व्रत रखते हैं और शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा का शुभ फल मिलता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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