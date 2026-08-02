सावन के पहले सोमवार पर करें शिव के इन 5 चमत्कारी मंत्रों का जाप, हर मनोकामना होगी पूरी
सावन के पहले सोमवार 3 अगस्त 2026 पर शिव के इन 5 चमत्कारी मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय, शिव गायत्री सहित शक्तिशाली मंत्रों से हर मनोकामना पूरी होगी। रुद्राक्ष माला से जाप का सही तरीका और फायदे जानें।
सावन का महीना भगवान शिव की विशेष कृपा का समय माना जाता है। इस महीने में जप-तप और पूजा-अर्चना से मनोकामनाएं पूरी होने की मजबूत मान्यता है। 3 अगस्त 2026 को सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव के 5 शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने से व्रत और पूजा का पूरा फल मिलता है। श्रद्धा और शुद्ध मन से इन मंत्रों का उच्चारण जीवन में शांति और सकारात्मकता लाता है।
सावन के पहले सोमवार का विशेष महत्व
सावन का पहला सोमवार शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन किया गया जाप और अभिषेक पूरे महीने की पूजा का आधार बनता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। मंत्र जाप के साथ जल और बेलपत्र अर्पित करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। शुद्ध मन और नियमित अभ्यास से आध्यात्मिक लाभ के साथ मानसिक शांति भी प्राप्त होती है।
ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप
सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग का अभिषेक करते समय ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। इसका सरल अर्थ है कि मैं भगवान शिव को नमस्कार करता हूं। यह पंचअक्षरी मंत्र मानसिक शांति और आत्मशुद्धि प्रदान करता है। रुद्राक्ष माला पर इस मंत्र का जाप करने से मन स्थिर होता है और नकारात्मक विचार कम होते हैं। सावन के पहले सोमवार पर इस मंत्र का विशेष जाप मनोकामना पूर्ति में सहायक माना जाता है।
महामृत्युंजय मंत्र की महिमा
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥
महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इसका जाप रुद्राक्ष माला से करने का विधान है। मंत्र का भाव है कि तीन नेत्रों वाले शिव रोग भय और कष्टों से मुक्त करें तथा दीर्घायु और कल्याण प्रदान करें। सावन सोमवार पर इसका जाप स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है।
शिव गायत्री मंत्र से मिलती है शांति
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥
यह शिव गायत्री मंत्र मन को शांति प्रदान करता है। इसका जाप सोमवार को रुद्राक्ष माला से किया जा सकता है। मंत्र का अर्थ है कि हम महादेव के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और रुद्र हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाएं। सावन के पहले सोमवार पर इस मंत्र का जाप बुद्धि और विवेक बढ़ाने में मदद करता है।
करपूरगौरं मंत्र से सकारात्मकता
करपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि॥
इस मंत्र का जाप मन की चंचलता कम करता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। इसका भाव है कि कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा अवतार सर्पमाला धारण करने वाले तथा भवानी सहित विराजमान शिव को हृदय से प्रणाम। सावन में इस मंत्र से आंतरिक शांति और समर्पण भाव बढ़ता है।
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ॐ नमो भगवते रुद्राय का आशीर्वाद
ॐ नमो भगवते रुद्राय॥ सावन में रुद्र स्वरूप सक्रिय माना जाता है इसलिए इस मंत्र का जाप विशेष फल देता है। इसका अर्थ है रुद्र स्वरूप शिव को बार-बार प्रणाम। वे शक्ति और साहस प्रदान करें। रुद्राक्ष माला के साथ श्रद्धापूर्वक जाप करने से भगवान शिव और रुद्र दोनों का आशीर्वाद मिलता है।
सावन के पहले सोमवार पर इन 5 मंत्रों का नियमित जाप मनोकामनाओं की पूर्ति और जीवन में शुभता बढ़ाने वाला माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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