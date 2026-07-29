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सावन में कब, कहां और कैसे कराएं भगवान शिव का रुद्राभिषेक, क्या मिलता है इससे फल

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Sawan Rudrabhishek:सावन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कब और कैसे कराएं और कहां कराएं, इसका क्या फल मिलता है। अगर यह जानना चाहते हैं तो आप यहां पढ़ सकते हैं।

Sawan Shiv Rudraabhishek kab karein
सावन में शिव का रुद्राभिषेक कब करें

सावन के पावन माह की शुरुआत इस बार 30 जुलाई से हो रही है। इसका समापन 28 अगस्त शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के साथ होगा। सावन में भगवान शिव का जलाभिषेक और रूद्राभिषेक का शुभ फल लोगों को मिलता है। आज हम बात करेंगे सावन में रूद्राभिषेक कब कराएं और कैसे करें और कहां कराएं। इसके बारे में आप यहां पढ़ सकते हैं।

सावन में क्या करें

सावन में अगर कुछ ना कर सकें तो एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना करके शिवलिंग पर मंदिर में चढ़ाएं। अगर बेलपत्र नहीं है तो बेलपत्र जो चढ़ी है उसी को धोकर चढ़ा दो। पंडित सुबोध बताते है की भगवान शिव और माता पार्वती एक महीने के लिए पृथ्वी लोक में आते है। समुद्र मंथन के दौरान विष निकला विष की गर्मी अधिक होने के कारण इसे शांत करना मुश्किल था। इस दौरान भगवान शिव ने तीनों लोक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए लगातार उनके ऊपर जलाभिषेक कर रही थी। इस दौरान भगवान शिव के विष का तापमान भी शांत हो गया। इसके बाद सावन महीने में भगवान शिव के विष को शांत करने के लिए जलाभिषेक करते है। मान्यता है इस दौरान अगर आप शिव का रूद्राभिषेक करते हैं तो भगवान आपकी मनोकामना को जल्दी पूरा करते हैं। मनोकामना पूरी होती है,भगावन शिव की कृपा बनी रहती है।

कैसे होता है रुद्रभिषेक

भगवान शिव के बाल स्वरूप ध्यान करें और रुद्राभिषेक के लिए तांबे के पात्र में जल भरें और इस पर तिलक करें। इसके बाद भगवान के मंत्रों का जाप करें। रूद्राभिषेक के लिए जल की पतली धारा लगातार शिवलिगं पर गिरनी चाहिए, जब तक मंत्र चलते रहें। इसके बाद शिव को अच्छे से पानी से धोकर साफ करके, इन पर फलों का रस, अनार, गन्ने का रस, सरसों के तेल से अभिषेक, चने की दाल, काले तिल से अभिषेक, शहद मिश्रित गंगा जल, घी व शहद, कुमकुम केसर हल्दी से अभिषेक करना चाहिए।

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रुद्राभिषेक कब नहीं करना चाहिए?

रुद्राभिषेक को कभी भी करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए शिववास देखना चाहिए। शिववास का मलतब है कि शिव कहां वास कर रहे हैं। इसके लिए आप किसी विद्वान से भी पूछ सकते हैं। शिव का रूद्राभिषेक आप महाशिवरात्रि, सावन के सोमवार और प्रदोष व्रत में कर सकते हैं।

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रुद्राभिषेक कहां करना चाहिए?

रुद्राभिषेक आप मंदिर और घर दोनों जगह कर सकते हैं, लेकिन किसी पवित्र नदी के तट पर और किसी तीर्थ में, मंदिर में अनुष्ठान करना अधिक उत्तम और शुभ माना जाता है। घर में भी करा सकते हैं।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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