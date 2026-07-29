सावन में कब, कहां और कैसे कराएं भगवान शिव का रुद्राभिषेक, क्या मिलता है इससे फल
Sawan Rudrabhishek:सावन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कब और कैसे कराएं और कहां कराएं, इसका क्या फल मिलता है। अगर यह जानना चाहते हैं तो आप यहां पढ़ सकते हैं।
सावन के पावन माह की शुरुआत इस बार 30 जुलाई से हो रही है। इसका समापन 28 अगस्त शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के साथ होगा। सावन में भगवान शिव का जलाभिषेक और रूद्राभिषेक का शुभ फल लोगों को मिलता है। आज हम बात करेंगे सावन में रूद्राभिषेक कब कराएं और कैसे करें और कहां कराएं। इसके बारे में आप यहां पढ़ सकते हैं।
सावन में क्या करें
सावन में अगर कुछ ना कर सकें तो एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना करके शिवलिंग पर मंदिर में चढ़ाएं। अगर बेलपत्र नहीं है तो बेलपत्र जो चढ़ी है उसी को धोकर चढ़ा दो। पंडित सुबोध बताते है की भगवान शिव और माता पार्वती एक महीने के लिए पृथ्वी लोक में आते है। समुद्र मंथन के दौरान विष निकला विष की गर्मी अधिक होने के कारण इसे शांत करना मुश्किल था। इस दौरान भगवान शिव ने तीनों लोक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए लगातार उनके ऊपर जलाभिषेक कर रही थी। इस दौरान भगवान शिव के विष का तापमान भी शांत हो गया। इसके बाद सावन महीने में भगवान शिव के विष को शांत करने के लिए जलाभिषेक करते है। मान्यता है इस दौरान अगर आप शिव का रूद्राभिषेक करते हैं तो भगवान आपकी मनोकामना को जल्दी पूरा करते हैं। मनोकामना पूरी होती है,भगावन शिव की कृपा बनी रहती है।
कैसे होता है रुद्रभिषेक
भगवान शिव के बाल स्वरूप ध्यान करें और रुद्राभिषेक के लिए तांबे के पात्र में जल भरें और इस पर तिलक करें। इसके बाद भगवान के मंत्रों का जाप करें। रूद्राभिषेक के लिए जल की पतली धारा लगातार शिवलिगं पर गिरनी चाहिए, जब तक मंत्र चलते रहें। इसके बाद शिव को अच्छे से पानी से धोकर साफ करके, इन पर फलों का रस, अनार, गन्ने का रस, सरसों के तेल से अभिषेक, चने की दाल, काले तिल से अभिषेक, शहद मिश्रित गंगा जल, घी व शहद, कुमकुम केसर हल्दी से अभिषेक करना चाहिए।
रुद्राभिषेक कब नहीं करना चाहिए?
रुद्राभिषेक को कभी भी करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए शिववास देखना चाहिए। शिववास का मलतब है कि शिव कहां वास कर रहे हैं। इसके लिए आप किसी विद्वान से भी पूछ सकते हैं। शिव का रूद्राभिषेक आप महाशिवरात्रि, सावन के सोमवार और प्रदोष व्रत में कर सकते हैं।
रुद्राभिषेक कहां करना चाहिए?
रुद्राभिषेक आप मंदिर और घर दोनों जगह कर सकते हैं, लेकिन किसी पवित्र नदी के तट पर और किसी तीर्थ में, मंदिर में अनुष्ठान करना अधिक उत्तम और शुभ माना जाता है। घर में भी करा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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