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Sawan 1st Day 2026: सावन का पहला दिन कल, जानें शिव पूजन-जलाभिषेक मुहूर्त, भोग, मंत्र और आरती

By Saumya Tiwari
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Sawan 1st Day 30 July 2026: सावन के पहले दिन आयुष्मान और सौभाग्य योग का शुभ संयोग दिन का महत्व बढ़ा रहा हैं। जानें यहां सावन के पहले दिन भगवान शिव की पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि, भोग, मंत्र और आरती।

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सावन का पहला दिन 30 जुलाई 2026

Sawan 1st Day 30 July 2026 Lord Shiv Puja Muhurat, Mantra and Bhog: भगवान शिव को अतिप्रिय सावन का महीना 30 जुलाई 2026, गुरुवार से शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, सावन में भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा-अर्चना, जलाभिषेक करने के साथ व्रत करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सावन में शिव जी और मां पार्वती की असीम कृपा से मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए और जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए कुछ शिव भक्त 16 सोमवार व्रत भी करते हैं। सावन का महीना माता पार्वती की कृपा पाने के लिए भी उत्तम समय होता है। सावन के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का विधान है, जो कि मां पार्वती को समर्पित हैं। आइए जानते हैं सावन के पहले दिन शिव पूजन का शुभ मुहूर्त, मंत्र, भोग, विधि और शिवजी की आरती।

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सावन कब से कब तक रहेगा 2026:

सावन का शुभ और पवित्र महीना इस बार 30 जुलाई 2026 से प्रारंभ होगा और इसका समापन सावन पूर्णिमा पर 28 अगस्त 2026 को होगा।

सावन शिव के पूजन की विधि:

सर्वप्रथम सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें। अब शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, दही, घी, शक्कर, शहद, अक्षत, चंदन और गंगाजल, पुष्प आदि अर्पित करें। अब भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं और शिव मंत्रों का जाप करें। भगवान शिव को भोग लगाएं और अंत में आरती उतारें। पूजा के समय शिव चालीसा का भी पाठ करें।

सावन के पहले दिन भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक का उत्तम मुहूर्त:

भगवान शिव को भोलेनाथ भी जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा पाना या उन्हें प्रसन्न करना आसान होता है। सावन में कुछ भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रोज विधि-विधान से पूजन करते हैं और नियमानुसार उनका जलाभिषेक करते हैं। आइए जानते हैं सावन के पहले दिन शिव पूजन के शुभ मुहूर्त क्या हैं:

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:11 बजे से सुबह 05:46 बजे तक।

प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:28 बजे से सुबह 06:21 बजे तक।

अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:27 बजे तक।

विजय मुहूर्त- शाम 04:28 बजे से शाम 05:29 बजे तक।

गोधूलि मुहूर्त- रात 09:32 बजे से रात 09:50 बजे तक।

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ये हैं भगवान शिव के प्रिय मंत्र:

सावन में प्रतिदिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि शिव मंत्रों का रोजाना जाप करने से भगवान शंकर के आशीर्वाद से कार्यों में सफलता मिलती हैं और सुख-समृद्धि घर आती है।

1. महामृत्युंजय मंत्र:

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्॥

2. पंचाक्षरी मंत्र (शिव मूल मंत्र):

ॐ नमः शिवाय।

भगवान शिव का प्रिय भोग:

हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, भगवान शिव को मालपुआ, ठंडाई और खीर का भोग प्रिय है। इसके अलावा भगवान शिव को मौसमी फल, पंचामृत और मिठाई आदि का भोग लगाया जा सकता है।

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शिव जी की आरती (ॐ जय शिव ओंकारा):

जय शिव ओंकारा, हर ॐ शिव ओंकारा।

ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, अर्द्धांगी धारा॥

ॐ जय शिव ओंकारा...

एकानन चतुरानन पंचानन राजे।

हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे॥

ॐ जय शिव ओंकारा...

दो भुज चार चतुर्भुज दसभुज अति सोहे।

त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे॥

ॐ जय शिव ओंकारा...

अक्षमाला वनमाला मुण्डमाला धारी।

त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी॥

ॐ जय शिव ओंकारा...

श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे।

सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे॥

ॐ जय शिव ओंकारा...

कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधर्ता।

जगकर्ता जगहर्ता जगपालनकर्ता॥

ॐ जय शिव ओंकारा...

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका।

प्रणवाक्षर के मध्ये ये तीनों एक॥

ॐ जय शिव ओंकारा...

त्रिगुणस्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे।

कहत शिवानंद स्वामी सुख संपति पावे॥

ॐ जय शिव ओंकारा...

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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