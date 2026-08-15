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16 अगस्त को मनाई जाएगी सावन की दूर्वा गणेश चतुर्थी, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और खास उपाय

By Navaneet Rathaur
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सावन की दूर्वा गणेश चतुर्थी 16 अगस्त 2026 को है। शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, दूर्वा की कथा और बच्चों की बुद्धि बढ़ाने का खास उपाय पढ़ें। गणपति जी की कृपा से मंगल होगा।

Durva Ganesh Chaturthi 2026
दूर्वा गणेश चतुर्थी

सावन का महीना सिर्फ भगवान शिव की आराधना तक सीमित नहीं है। इस पवित्र माह में उनके पुत्र भगवान गणेश की पूजा का भी विशेष महत्व है। सावन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दूर्वा गणेश चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन गणपति को दूर्वा अर्पित कर विधि-विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि सच्चे मन से बप्पा की शरण में आने वाले के जीवन की विघ्न-बाधाएं दूर हो जाती हैं।

दूर्वा गणेश चतुर्थी कब है?

द्रिक पंचांग के अनुसार, सावन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 15 अगस्त 2026 को शाम 5 बजकर 29 मिनट से शुरू होगी। यह तिथि 16 अगस्त को शाम 4 बजकर 52 मिनट पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि की मान्यता के कारण दूर्वा गणेश चतुर्थी का व्रत और पूजन 16 अगस्त 2026 को ही किया जाएगा। इस दिन भक्त पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी की आराधना करते हैं।

पूजा का शुभ मुहूर्त

16 अगस्त 2026 को कई शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 4 मिनट से 4 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। प्रातः संध्या 4 बजकर 26 मिनट से 5 बजकर 32 मिनट तक है। अभिजित मुहूर्त सुबह 11 बजकर 36 मिनट से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक चलेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 12 मिनट से 3 बजकर 4 मिनट तक और गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 32 मिनट से 6 बजकर 54 मिनट तक रहेगा। इन मुहूर्तों में पूजा करने से विशेष फल मिलता है।

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चतुर्थी तिथि का महत्व

शिवमहापुराण में चतुर्थी तिथि पर गणेश जी की विधिपूर्वक पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार, जो व्यक्ति सुख और कल्याण की कामना से श्रद्धापूर्वक गणेश जी की आराधना करता है, उसे बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विघ्न हर्ता होने के कारण इस दिन की गई पूजा जीवन की बाधाओं को दूर करती है। सावन में यह चतुर्थी और भी फलदायी मानी जाती है।

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दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है?

पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन काल में अनलासुर नाम का दैत्य था, जो ऋषि-मुनियों और लोगों को निगल जाता था। देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणपति ने राक्षस को निगल लिया, लेकिन उसके तेज से बप्पा के पेट में भयंकर जलन होने लगी। कश्यप ऋषि ने 21 गांठ दूर्वा दी। दूर्वा ग्रहण करते ही जलन शांत हो गई। तभी से गणेश पूजन में दूर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि दूर्वा बप्पा को अत्यंत प्रिय है।

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बच्चों के लिए खास उपाय

अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या एकाग्रता की कमी है, तो इस दिन उन्हें गणेश जी को 11 गांठ दूर्वा और सिंदूर अर्पित करवाएं। लड्डू का भोग लगाकर इस मंत्र का 11 बार जप करवाएं -

त्रयीमयायाखिलबुद्धिदात्रे बुद्धिप्रदीपाय सुराधिपाय।

अनित्याय सत्याय च नित्यबुद्धि नित्यं निरीहाय॥

माना जाता है कि इससे बच्चों को तेज बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है और पढ़ाई में मन लगता है।

पूजा विधि और लाभ

पूजा में गणेश जी को दूर्वा, सिंदूर, मोदक या लड्डू का भोग अर्पित करें। शुद्ध मन से आराधना करने से विघ्न दूर होते हैं और सुख-समृद्धि आती है। सावन की इस चतुर्थी पर की गई पूजा विशेष फलदायी होती है। परिवार के साथ मिलकर पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। बप्पा की कृपा से जीवन की बाधाएं हटती हैं और नए कार्यों में सफलता मिलती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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