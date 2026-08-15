16 अगस्त को मनाई जाएगी सावन की दूर्वा गणेश चतुर्थी, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और खास उपाय
सावन की दूर्वा गणेश चतुर्थी 16 अगस्त 2026 को है। शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, दूर्वा की कथा और बच्चों की बुद्धि बढ़ाने का खास उपाय पढ़ें। गणपति जी की कृपा से मंगल होगा।
सावन का महीना सिर्फ भगवान शिव की आराधना तक सीमित नहीं है। इस पवित्र माह में उनके पुत्र भगवान गणेश की पूजा का भी विशेष महत्व है। सावन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दूर्वा गणेश चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन गणपति को दूर्वा अर्पित कर विधि-विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि सच्चे मन से बप्पा की शरण में आने वाले के जीवन की विघ्न-बाधाएं दूर हो जाती हैं।
दूर्वा गणेश चतुर्थी कब है?
द्रिक पंचांग के अनुसार, सावन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 15 अगस्त 2026 को शाम 5 बजकर 29 मिनट से शुरू होगी। यह तिथि 16 अगस्त को शाम 4 बजकर 52 मिनट पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि की मान्यता के कारण दूर्वा गणेश चतुर्थी का व्रत और पूजन 16 अगस्त 2026 को ही किया जाएगा। इस दिन भक्त पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी की आराधना करते हैं।
पूजा का शुभ मुहूर्त
16 अगस्त 2026 को कई शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 4 मिनट से 4 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। प्रातः संध्या 4 बजकर 26 मिनट से 5 बजकर 32 मिनट तक है। अभिजित मुहूर्त सुबह 11 बजकर 36 मिनट से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक चलेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 12 मिनट से 3 बजकर 4 मिनट तक और गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 32 मिनट से 6 बजकर 54 मिनट तक रहेगा। इन मुहूर्तों में पूजा करने से विशेष फल मिलता है।
चतुर्थी तिथि का महत्व
शिवमहापुराण में चतुर्थी तिथि पर गणेश जी की विधिपूर्वक पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार, जो व्यक्ति सुख और कल्याण की कामना से श्रद्धापूर्वक गणेश जी की आराधना करता है, उसे बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विघ्न हर्ता होने के कारण इस दिन की गई पूजा जीवन की बाधाओं को दूर करती है। सावन में यह चतुर्थी और भी फलदायी मानी जाती है।
दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है?
पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन काल में अनलासुर नाम का दैत्य था, जो ऋषि-मुनियों और लोगों को निगल जाता था। देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणपति ने राक्षस को निगल लिया, लेकिन उसके तेज से बप्पा के पेट में भयंकर जलन होने लगी। कश्यप ऋषि ने 21 गांठ दूर्वा दी। दूर्वा ग्रहण करते ही जलन शांत हो गई। तभी से गणेश पूजन में दूर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि दूर्वा बप्पा को अत्यंत प्रिय है।
बच्चों के लिए खास उपाय
अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या एकाग्रता की कमी है, तो इस दिन उन्हें गणेश जी को 11 गांठ दूर्वा और सिंदूर अर्पित करवाएं। लड्डू का भोग लगाकर इस मंत्र का 11 बार जप करवाएं -
त्रयीमयायाखिलबुद्धिदात्रे बुद्धिप्रदीपाय सुराधिपाय।
अनित्याय सत्याय च नित्यबुद्धि नित्यं निरीहाय॥
माना जाता है कि इससे बच्चों को तेज बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है और पढ़ाई में मन लगता है।
पूजा विधि और लाभ
पूजा में गणेश जी को दूर्वा, सिंदूर, मोदक या लड्डू का भोग अर्पित करें। शुद्ध मन से आराधना करने से विघ्न दूर होते हैं और सुख-समृद्धि आती है। सावन की इस चतुर्थी पर की गई पूजा विशेष फलदायी होती है। परिवार के साथ मिलकर पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। बप्पा की कृपा से जीवन की बाधाएं हटती हैं और नए कार्यों में सफलता मिलती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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