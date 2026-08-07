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Sawan Bel Patra Ke Upay:सावन में बेलपत्र की जड़ के नीचे दीपक जलाने से क्या होता है?

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Sawan Bel Patra Ke Upay:सावन में बेलपत्र भगवान शिव को खास तौर पर अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि इसके पेड़ के नीचे दिया जलाने से भी लाभ होता है।

sawan Belpatra upaay
sawan Belpatra upaay

सावन के पावन महीने में शिवजी को जल अर्पित करने के महत्व के बारे में तो आपने सुना होगा। लेकिन क्या आपने बेलपत्र के वृक्ष की जड़ से जुड़े उपायों के बारे में सुना है। कहा जाता है कि अगर आपके घर में बेलपत्र का वृक्ष है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वे सब तीर्थ बिल्व के मूल यानी बेल पत्र की जड़ में निवास करते हैं। इसलिए इसकी जड़ के पास दीपक जलाने , दीपमाला दान करने से भी कई गुना फल मिलता है।

बेलपत्र के नीचे दिया जलाते हैं

जो बिल्ववृक्ष के मूल में भगवान्‌ महादेव की पूजा करता है, वह निश्‍चित रूप से शिवको प्राप्त कर लेता है। बेलपत्र की पूजा से लक्ष्मी जी भी प्रसन्न रहती हैं, कहा जाता है कि बेलपत्र मां लक्ष्मी के पसीने से उत्पन्न हआ था, इसलिए अगर रात के समय आप बेलपत्र के नीचे दिया जलाते हैं तो ऐसे घर से मां लक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं। शिवमहापुराण में कहा गया है कि बिल्व वृक्ष के जड़ में दीपमाला जलानी चाहिए, सावन में इसका फल मिलता है, इसके नीचे दीपदान का खास फल बताया गया है। कहा जाता है कि जो ऐसा करता है वो महादेव की कृपा पाता है।

भगवान शिव को बेलपत्र से कराएं श्रृंगार

शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करके हैं तो पहले बेलपत्र पर रामनाम लिख लें। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे बिल्व पत्र के भरे थाल को देखकर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यह भी कहा जाता है कि बिल्ववृक्ष के मूल में जो शिवजी काअभिषेक करता है, वह समस्त तीर्थो में स्नान करने का फल पा लेता है और पवित्र हो जाता है।

ये भी पढ़ें:शिव चालीसा पढ़ने से पहले इस विधि से करें शिवजी का पूजन, शिवमहापुराण में है वर्णन

यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति धूप-दीप, फूलों से बिल्ववृक्ष के मूल का पूजन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके सन्तान और सुख दोनों में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति को संतान से सुख मिलता है। यह भी कहा जाता है कि जो बिल्ववृक्षके नीचे किसी को भोजन कराता है, उसे एक नहीं एक साथ करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। जो बिल्ववृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव-भक्त को दान करता है, वो अन्न और धन दोनों पाता है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो कोशिश करें कि 108 बार ओम नम शिवाय मंत्र का जाप करें, इससे भी भगवान शिव की कृपा मिलती है।

ये भी पढ़ें:क्या बेलपत्र का वृक्ष घर में लगा सकते हैं?, मां लक्ष्मी और शिवजी का है स्वरूप
Anuradha Pandey

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Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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