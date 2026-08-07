Sawan Bel Patra Ke Upay:सावन में बेलपत्र की जड़ के नीचे दीपक जलाने से क्या होता है?
Sawan Bel Patra Ke Upay:सावन में बेलपत्र भगवान शिव को खास तौर पर अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि इसके पेड़ के नीचे दिया जलाने से भी लाभ होता है।
सावन के पावन महीने में शिवजी को जल अर्पित करने के महत्व के बारे में तो आपने सुना होगा। लेकिन क्या आपने बेलपत्र के वृक्ष की जड़ से जुड़े उपायों के बारे में सुना है। कहा जाता है कि अगर आपके घर में बेलपत्र का वृक्ष है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वे सब तीर्थ बिल्व के मूल यानी बेल पत्र की जड़ में निवास करते हैं। इसलिए इसकी जड़ के पास दीपक जलाने , दीपमाला दान करने से भी कई गुना फल मिलता है।
बेलपत्र के नीचे दिया जलाते हैं
जो बिल्ववृक्ष के मूल में भगवान् महादेव की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से शिवको प्राप्त कर लेता है। बेलपत्र की पूजा से लक्ष्मी जी भी प्रसन्न रहती हैं, कहा जाता है कि बेलपत्र मां लक्ष्मी के पसीने से उत्पन्न हआ था, इसलिए अगर रात के समय आप बेलपत्र के नीचे दिया जलाते हैं तो ऐसे घर से मां लक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं। शिवमहापुराण में कहा गया है कि बिल्व वृक्ष के जड़ में दीपमाला जलानी चाहिए, सावन में इसका फल मिलता है, इसके नीचे दीपदान का खास फल बताया गया है। कहा जाता है कि जो ऐसा करता है वो महादेव की कृपा पाता है।
भगवान शिव को बेलपत्र से कराएं श्रृंगार
शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करके हैं तो पहले बेलपत्र पर रामनाम लिख लें। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे बिल्व पत्र के भरे थाल को देखकर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यह भी कहा जाता है कि बिल्ववृक्ष के मूल में जो शिवजी काअभिषेक करता है, वह समस्त तीर्थो में स्नान करने का फल पा लेता है और पवित्र हो जाता है।
यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति धूप-दीप, फूलों से बिल्ववृक्ष के मूल का पूजन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके सन्तान और सुख दोनों में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति को संतान से सुख मिलता है। यह भी कहा जाता है कि जो बिल्ववृक्षके नीचे किसी को भोजन कराता है, उसे एक नहीं एक साथ करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। जो बिल्ववृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव-भक्त को दान करता है, वो अन्न और धन दोनों पाता है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो कोशिश करें कि 108 बार ओम नम शिवाय मंत्र का जाप करें, इससे भी भगवान शिव की कृपा मिलती है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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