Sawan Aaj ki Shiv katha:भगवान शिव के मस्तक पर क्यों है चंद्रमा, राहु मुंड माला से भी जुड़ा
chandrama ki katha:सावन में भगवान शिव को जानने के लिए आप चंद्रमा और भगवान शिव की यह कथा पढ़ें । कैसे भगवान शिव ने चंद्रमा की रक्षा की और मस्तक पर बैठाया।
आज से भगवान शिव की अराधना का महापर्व सावन मास शुरू हो रहा है। इस महीने में शिवलिंग की पूजा खासतौर पर की जाती है। इस पूरे महीने शिव महापुराण का पाठ भी करना चाहिए। इस क्रम में आज हम आपको भगवान शिव और चंद्रमा से जुड़ी कहानी सुनाएंगे। चंद्रमा भगवान शिव के शीश पर सुशोभित हैं, इसको लेकर कई कथाएं हैं। इसमें प्रजापति दक्ष और समुंद्र मंथन से जुड़ी कथा भी है।
देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया राहु
समुद्र मंथन के बारे में आप तो जानते होंगे कि कैसे देवताओं और असुरों में अमृत पीने के लिए होड़ मच गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा और मोहिनी देवी के यों कहने पर असुरों ने इन्द्रादि देवताओं को भी अमृत पीने के लिए बुलाया। इसके बाद मोहिनी जो देवताओं की तरफ थी, उन्होंने कहा कि सबसे पहले अतिथियोंका सत्कार होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने राजा बलि से पूछा - आप ही लोग बताएं, मैं पहले किनको अमृत दूं। बलि ने उत्तर दिया- जैसा तुम्हारा मन करें, वैसे ही करो। इसके बाद मोहिनी देवी ने पहले देवताओं को अमृत देना आरम्भ किया। मोहिनी देवी अमृतरस को भी देवताओं के आगे बार-बार उडेलने लगीं । देवताओं, देवेश्वरों, लोकपालों, गन्धर्वो, अप्सराओं ने खूब छककर पीया। उस समय राहु भी देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। उसने ज्यों ही अमृत पीने की इच्छा की, सूर्य और चन्द्रमा ने भगवान् विष्णु को इसकी सूचना दे दी। तब भगवान ने राहुका मस्तक काट डाला। उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और धड़ पृथ्वीपर गिर पड़ा।
शिव की शरण में पहुंचे चंद्रमा
सभी देवता राहु की तरफ गरजते हुए आगे बढ़ें तो महाकाय राहु ने चन्द्रमा को अपना ग्रास बनाकर इन्द्र के पीछे दौड़ा। वह सब देवताओं पर ग्रास लगाता जा रहा था। राहु एक ही था, लेकिन सब जगह दिखायी देता था। यह देख चन्द्रमा को आगे करके सभी देवता भागने लगे। वे स्वर्ग में गए तो राहु भी वहां आ गया। वह चंद्रमा को निगल जाना चाहता था। यह देख चन्द्रमा भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने शिवजी की स्तुति की। श्रीपार्वतीपते मुझे अपनी शरण में लें, मेरी रक्षा करें। चंद्रमा के कहने पर भगवान सदाशिव वहीं प्रकट हो गए और चन्द्रमा से बोले-डरो मत। उन्होंने चन्द्रमा को अपने जटा-जूट के ऊपर रख लिया। तबसे चन्द्रमा उनके मस्तक पर विराजमान है।
राहु भी शिव के पास पहुंचा
इसके बाद राहु भी वहां आ गया। वह भी भगवान शिव की स्तुति करने लगा। भगवान शिव तो सभी से प्रसन्न हो जाते हैं , राहु की प्रार्थनासे भगवान् सोमनाथ सन्तुष्ट हुए । भगवान् शिव के कहने पर राहु भी उन्हें प्रणाम करके उनके मस्तक में स्थित हो गया। तब चन्द्रमा ने भय के मारे अमृत का स्राव किया। उस अमृत के सम्पर्क से राहुके अनेक सिर हो गए। भगवान् शंकरने उन सबको देखा। देवकार्य की सिद्धिके लिये उन्होंने राहु के मुण्डों की माला बना ली। जो भगवान् शिव के ऊपर सुशोभित दूसरों द्वारा चढ़ायी हुई पूजा-सामग्री देखकर सन्तोष प्राप्त करता है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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