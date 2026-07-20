सावन में इन 3 पौधों की करें पूजा, महादेव की कृपा से दूर होगी सारी परेशानियां

सावन में कुछ शुभ पौधों की पूजा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इन पौधों की पूजा से घर में सकारात्मकता बढ़ती है, बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि आती है। जानिए इन पौधों के बारे में और इनके पूजा का सही तरीका

सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय होता है। इस दौरान शिवलिंग पर जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पित करने के साथ कुछ विशेष पौधों की पूजा भी शुभ फल देने वाली मानी जाती है। इन पौधों की पूजा से ना सिर्फ घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है। सावन 2026 में 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा। इस अवसर पर इन 3 पौधों की पूजा विशेष रूप से फायदेमंद साबित हो सकती है।

बेलपत्र के पौधे की पूजा बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय है। सावन में बेलपत्र का पौधा लगाकर उसकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। बेल वृक्ष की जड़, तना और पत्ते तीनों शिव के रूप में पूजे जाते हैं। इसे घर के पूजा स्थल के पास या उत्तर-पूर्व दिशा में रखना अच्छा होता है। रोज बेलपत्र चढ़ाने और पौधे को जल देने से शिव कृपा बनी रहती है और परिवार में सुख-शांति बढ़ती है।

शमी के पौधे की पूजा शमी का पौधा धन और सुरक्षा का प्रतीक है। सावन में इसकी पूजा करने से आर्थिक परेशानियां कम होती हैं और घर में स्थिरता आती है। इसे मुख्य द्वार के बाईं ओर या उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। शमी की पूजा से शनि दोष भी शांत होता है। नियमित देखभाल और पूजा से यह पौधा परिवार की रक्षा करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है।

आक के पौधे की पूजा आक या मदार का पौधा भी शिव का प्रिय माना जाता है। सावन में इसके फूल और पत्ते शिव पूजा में चढ़ाए जाते हैं। इसे घर के पूजा स्थल के पास लगाने से सकारात्मकता बढ़ती है। आक का पौधा स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों में सहायक होता है। नियमित जलाभिषेक और पूजा से यह पौधा घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है।

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इन पौधों की पूजा का धार्मिक महत्व सावन में इन तीनों पौधों की पूजा महादेव की आराधना को और प्रभावी बनाती है। बेलपत्र शिव को प्रिय है, शमी लक्ष्मी और शनि से जुड़ा है, जबकि आक शिव भक्ति का प्रतीक है। इनकी पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और कई बाधाएं दूर होती हैं। ये पौधे ना सिर्फ धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि वास्तु दोष को भी कम करते हैं। सावन के महीने में इनकी देखभाल और पूजा से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

पूजा के समय इन बातों का रखें ध्यान इन पौधों की पूजा करते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। पूजा स्थल साफ हो और मन शांत रहे। सावन में रोजाना इन पौधों को जल चढ़ाएं और शिव मंत्रों का जाप करें। अगर घर में जगह कम है, तो छोटे गमले में भी इनकी पूजा की जा सकती है। इन पौधों की देखभाल से न सिर्फ घर की सजावट बढ़ती है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी मजबूत होती है।

सावन में इन तीन पौधों की पूजा करने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और घर में सुख-समृद्धि आती है। सच्ची श्रद्धा और नियमित पूजा से ये पौधे आपके जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं।