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Sawan 2026: इस बार सावन में 4 सोमवार या 5? दूर करें कन्फ्यूजन, नोट कर लें सभी सोमवारी व्रत की तारीखें

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Sawan 2026: उत्तर भारत में साल 2026 का सावन 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा। इस बार सावन में कुल 4 सावन सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 3 अगस्त और आखिरी सोमवार 24 अगस्त को होगा। अलग-अलग पंचांगों के कारण हर साल सावन सोमवार की संख्या को लेकर भ्रम की स्थिति बनती है।

Sawan 2026: इस बार सावन में 4 सोमवार या 5? दूर करें कन्फ्यूजन, नोट कर लें सभी सोमवारी व्रत की तारीखें

Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे खास माना जाता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं और सोमवार का व्रत रखते हैं। सावन शुरू होने से पहले हर साल एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे या 5। अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो यहां जानिए इसका जवाब और सावन सोमवार की पूरी लिस्ट।

इस बार कब से शुरू होगा सावन?

उत्तर भारत में प्रचलित पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार, साल 2026 में सावन का महीना 30 जुलाई, गुरुवार से शुरू होगा। इसका समापन 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ होगा। पूरे महीने भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक और सोमवारी व्रत का विशेष महत्व रहेगा।

4 सोमवार पड़ेंगे या 5?

इस बार उत्तर भारत में पड़ने वाले सावन में कुल 4 सावन सोमवार होंगे। कई बार सोशल मीडिया पर 5 सोमवार की बातें भी सामने आती हैं, जिससे लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बन जाती है। हालांकि उत्तर भारत के पंचांग के अनुसार इस बार सावन में चार ही सोमवार पड़ रहे हैं।

सावन सोमवार 2026 की तारीखें

  • पहला सावन सोमवार: 3 अगस्त 2026
  • दूसरा सावन सोमवार: 10 अगस्त 2026
  • तीसरा सावन सोमवार: 17 अगस्त 2026
  • चौथा सावन सोमवार: 24 अगस्त 2026

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हर साल क्यों होता है कन्फ्यूजन?

सावन की तारीखों को लेकर हर साल अलग-अलग जानकारी सामने आती है। इसकी वजह अलग-अलग पंचांग हैं। उत्तर भारत में पूर्णिमांत पंचांग का पालन किया जाता है, जबकि दक्षिण और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अमांत पंचांग मान्य है। इसी कारण सावन की शुरुआत और समाप्ति की तारीखों में अंतर देखने को मिलता है। कई बार इसी वजह से कहीं 4 सोमवार होते हैं तो कहीं 5।

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सावन सोमवार का क्या है महत्व?

धार्मिक मान्यता है कि सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने और व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन श्रद्धालु शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से भगवान शिव जल्द प्रसन्न होते हैं। अविवाहित लोग अच्छे जीवनसाथी की कामना से और विवाहित लोग सुख-समृद्धि के लिए भी सोमवारी व्रत रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन सोमवार के व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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