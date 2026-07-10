सावन कब से कब तक? जानें कितने सोमवार पड़ेंगे और सावन शिवरात्रि की सही डेट
Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि साल 2026 में सावन कब से कब तक रहेगा, कितने सावन सोमवार पड़ेंगे और सावन शिवरात्रि किस दिन मनाई जाएगी, तो यहां पूरी जानकारी पढ़ें।
Sawan 2026: भगवान शिव की पूजा के लिए सावन का महीना सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं। कई लोग पूरे सावन या सिर्फ सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। हर साल सावन शुरू होने से पहले लोग इसकी तारीख, सावन सोमवार और सावन शिवरात्रि की तिथि जानना चाहते हैं।
पंचांग के अनुसार, साल 2026 में उत्तर भारत में सावन मास की शुरुआत 30 जुलाई, गुरुवार से होगी। सावन का समापन 28 अगस्त, शुक्रवार को होगा। इस पूरे महीने भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और शिवालयों में विशेष पूजा-अर्चना का महत्व रहेगा।
सावन सोमवार 2026 की तारीख
साल 2026 में सावन के चार सोमवार पड़ेंगे।
- पहला सावन सोमवार – 3 अगस्त 2026
- दूसरा सावन सोमवार – 10 अगस्त 2026
- तीसरा सावन सोमवार – 17 अगस्त 2026
- चौथा सावन सोमवार – 24 अगस्त 2026
धार्मिक मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत रखने और भगवान शिव का अभिषेक करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विवाहित महिलाएं परिवार की सुख-समृद्धि और पति की लंबी उम्र की कामना से व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित लड़कियां मनचाहे जीवनसाथी की इच्छा से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं।
सावन शिवरात्रि कब है?
साल 2026 में सावन शिवरात्रि 11 अगस्त, मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन शिव भक्त सुबह से लेकर रात्रि तक भगवान शिव की पूजा करते हैं। कई लोग व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करते हैं। मान्यता है कि सावन शिवरात्रि पर श्रद्धा और विधि-विधान से पूजा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है।
सावन का धार्मिक महत्व
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय है। इस दौरान की गई पूजा, जप और दान का विशेष फल मिलता है। मंदिरों में रुद्राभिषेक, शिव चालीसा का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व माना जाता है। पूरे महीने शिव भक्त भोलेनाथ की आराधना में लगे रहते हैं।
सावन में किन बातों का रखें ध्यान?
सावन में सुबह स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा करना शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। पूजा के दौरान मन को शांत रखें और बिना वजह किसी से विवाद करने से बचें। अपनी क्षमता के अनुसार दान-पुण्य करें और सात्विक जीवनशैली अपनाने की कोशिश करें। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से की गई शिव आराधना से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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