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Sawan 2026: शिवलिंग पर अपनी राशि अनुसार चढ़ाएं ये चीजें, सावन में मिलेगी शिव कृपा

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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सावन में अपनी-अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर शुभ चीजों को अर्पित करेंगे तो भगवान शिव की असीम कृपा मिलेगी। मेष से लेकर मीन राशि तक जानें किन-किन राशियों को शिवलिंग पर क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए?

Sawan 2026 Shivling par kya chadana chahiye rashi anusar Shiv Puja according Aries to Pisces zodiac signsSawan 2026 Shivling par kya chadana chahiye rashi anusar Shiv Puja according Aries to Pisces zodiac signs
राशि अनुसार शिवलिंग पूजा

सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय है। शिवजी की पूजा-अर्चना करने के लिए इस महीने को सबसे पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान शिवलिंग का जलाभिषेक करने से हर मनोकामना पूरी होती है। पूरे सावन शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इस दौरान लोग शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, बेलपत्र वगैरह अर्पित करते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि सावन में अगर सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा की जाए तो जिंदगी में सुख-शांति के साथ-साथ सकारात्मकता भी आती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर राशि के हिसाब से शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजों को अर्पित किया जाए तो शिवजी की असीम कृपा मिलती है।

मेष से लेकर मीन राशि वाले शिवलिंग पर ऐसे करें अभिषेक-

मेष राशि

इस राशि के जातक नियम के अनुसार शिवलिंग पर शहद और चीनी अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे इनकी जिंदगी में नए-नए मौके आते हैं। यहां पर ध्यान रखें कि आप चीनी पीसी हुई इस्तेमाल करें या फिर देसी खांड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोग शिवलिंग पर दूध, दही या फिर शुद्ध देसी घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे इस राशि के जातकों का मन शांत रहेगा और इनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा।

मिथुन राशि

सावन में इस राशि के लोग शिवलिंग पर बेलपत्र, कच्चा दूध और लाल रंग के फूल अर्पित करेंगे तो शुभ होगा। धार्मिक मान्यता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर हर कामना पूरी करते हैं।

कर्क राशि

चंद्रमा की राशि कर्क वालों को तो शिवलिंग पर दूध और सफेद रंग पूजन सामग्री ही अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे भगवान शिव मन को शांत रखते हैं।

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सिंह राशि

सावन में सिंह राशि के जातकों को शिवलिंग पर शहद और गुड़ अर्पित करना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे आत्मविश्वास और मान-सम्मान में वृद्धि होती है।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को पूरे सावन शिवलिंग पर बेलपत्र और शहद चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में दोनों ही चीजों का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इससे काम में आने वाली सारी बाधाएं धीरे-धीरे दूर होती हैं।

सावन 2026

तुला राशि

इस राशि के जातक सावन भर शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें। इसके अलावा शिवलिंग पर शुद्ध देसी घी भी चढ़ाया जा सकता है। इसे शिवजी सुख-समृद्धि में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को भगवान शिव की पूजा में लाल फूल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। वहीं शिवलिंग पर गंगाजल जरूर अर्पित करें। इस उपाय को शुभ फल देने वाला उपाय माना जाता है।

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धनु राशि

सावन में धनु राशि के जातकों को चंदन और पीले रंग के फूल भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इससे जिंदगी की बाधाएं खत्म होती हैं और मन भी शांत रहता है। अगर ओवरथिंकिंग की समस्या है तो इस उपाय से लाभ जरूर मिलेगा।

मकर राशि

इस राशि के जातकों को शिवलिंग पर बेलपत्र और गंगाजल जरूर अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इस राशि के लिए ये बहुत ही फलदायी होता है।

सावन 2026

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए मलाई और मिश्री अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसे में सावन भर शिवलिंग पर इन चीजों को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ जरूर अर्पित करें।

मीन राशि

सावन भर मीन राशि के जातक भगवान शिव को शहद और बेर का फल अर्पित कर सकते हैं। इसे भगवान की पूजा में शामिल करना शुभ फलदायी माना जाता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
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