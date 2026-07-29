Sawan 2026: कल सावन के पहले दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के 5 शुभ मुहूर्त, आखिरी मुहूर्त सिर्फ 18 मिनट का
सावन के पहले दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के 5 शुभ मुहूर्त नोट करें। धार्मिक मान्यता है कि सही समय पर जलाभिषेक करने से भगवान शिव हर कामना पूरी करते हैं।
सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और पूजा के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। शिवजी के भक्तों को इस महीने का बेसब्री से इंतजार होता है। कल से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन में की गई भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक का बहुत ही खास महत्व होता है। माना जाता है कि इस दौरान जो लोग सच्चे मन और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं उनकी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं। साथ ही भगवान शिव से सुख-समृद्धि का आर्शीवाद भी मिलता है।
अगर आप भी सावन के पहले दिन भगवान शिव के जलाभिषेक की तैयारी कर रहे हैं तो 30 जुलाई के सारे शुभ मुहूर्त एक जगह नोट कर लें ताकि ऐन मौके पर आपको दिक्कत ना हो। द्रिक पंचांग के अनुसार सावन के पहले दिन शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए कुल 5 शुभ मुहूर्त हैं जोकि सबसे पवित्र माने जा रहे हैं। जानिए शिवलिंग के जलाभिषेक के 5 शुभ मुहूर्त के बारे में।
ब्रह्म मुहूर्त में करें शिवजी की पूजा
धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा का बहुत ही महत्व होता है। सावन के पहले दिन आप सुबह 5 बजकर 11 मिनट से लेकर 5 बजकर 46 मिनट के बीच शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। कल का ब्रह्म मुहूर्त यही है। माना जाता है कि इस समय भगवान शिव की पूजा और उनके मंत्रों के जाप के साथ जलाभिषेख करना बहुत ही शुभ होता है। अगर आपके लिए संभव हो सके तो इसी दौरान शिव पूजा करें।
शिव पूजा का दूसरा मुहूर्त
अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा ना कर पाएं तो सावन के पहले दिन का दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 28 मिनट से शुरू होगा जोकि 6 बजकर 21 मिनट तक रहेगा। इस दौरान भी भगवान शिव को गंगाजल, बेलपत्र और धतूरा वगैरह अर्पित करना शुभ माना जाएगा।
शिविलिंग पूजा का तीसरा मुहूर्त
अगर ऊपर दिए गए टाइमिंग पर आप पूजा नहीं कर पाएंगे तो अभिजीत मुहूर्त आपके लिए सूटेबल हो सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अभिजीत मुहूर्त किसी भी शुभ काम के लिए सबसे अच्छा समय होता है। द्रिक पंचांग के अनुसार कल का शुभ मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 26 मिनट से लेकर 2 बजकर 27 मिनट रहेगा। इस दौरान भी आप सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव पूजा कर सकते हैं।
नोट करें शिव पूजा का चौथा मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त के अलावा कल विजय मुहूर्त में भी आप शिव पूजा कर सकते हैं। वैसे तो कोशिश करें कि सुबह या अभिजीत मुहूर्त में ही पूजा कर ली जाए लेकिन अगर पॉसिबिलिटी ना बनें तो विजय मुहूर्त भी आपके लिए सही होगा। पंचांग के हिसाब से 30 जुलाई का विजय मुहूर्त शाम को 4 बजकर 28 मिनट से शुरू होकर 5 बजकर 29 मिनट तक रहेगा।
शिव पूजा का आखिरी 18 मिनट वाला मुहूर्त
सावन के पहले दिन शिवपूजा के लिए आखिरी और पांचवा मुहूर्त रात में है। गोधूलि मुहूर्त कल रात में 9 बजकर 32 मिनट से शुरू होगा। ये मुहूर्त सिर्फ 18 मिनट के लिए है। इसका समापन 9 बजकर 50 मिनट पर होगा। आप पूजा किसी भी मुहूर्त में कर सकते हैं। सच्चे मन से कई गई पूजा को शिवजी स्वीकार करे हैं। इस दौरान पूरे विधि-विधान के साथ भगवान शिव की आराधना करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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