Sawan Shiv Katha: जब भस्मासुर को वरदान देकर खुद संकट में फंस गए थे भगवान शिव, पढ़ें पौराणिक कहानी
sawan shiv puran katha: आज हम आपको बता रहे हैं भगवान शिव और भस्मासुर से जुड़ी रोचक कहानी। जानें कैसे भगवान शिव खुद भस्मासुर को वरदान देकर मुसीबत में फंस गए थे। पढ़ें पौराणिक कहानी।
Bhasmasur and shiva story in hindi: प्राचीन काल में एक भस्मासुर नाम का राक्षस हुआ करता था। उसको पूरे संसार पर राज करना था। इसी कार्य को सिद्ध करने के लिए वह भगवान शिव की कठिन तपस्या करता था। अंत में भगवान शंकर उसकी सालों की गहन तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होते हैं। भगवान शिव उसे वरदानमांगने के लिए कहते हैं। भस्मासुर अमरत्व का वरदान मांगता है। अमर होने का वरदान सृष्टि के नियम के विरूद्ध होने के कारण शिव जी उसकी यह मांग इंकार कर देते हैं। तब भस्मासुर अपनी मांग बदलकर दूसरा वरदान मांगता है, जिसे भगवान शिव दे देते हैं। आइए जानते हैं आज की शिव कथा में राक्षस भस्मासुर ने भगवान शिव से क्या वरदान मांगा था और कैसे शिव जी का दिया वरदान उनके लिए ही संकट बन गया था। पढ़ें भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी-
भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी-
शिव पुराण के अनुसार, भस्मासुर ने घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब भगवान शिव से भस्मासुर ने यह वरदान मांगा कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे, वह भस्म हो जाए। शिव जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दे दिया। लेकिन भोलेनाथ भस्मासुर की असली मंशा नहीं जानते थे। वरदान मिलते ही भस्मासुर भगवान शिव पर ही हाथ रखकर उन्हें भस्म करना चाहता था।
इस दौरान भगवान शिव और भस्मासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के बाद भी भस्मासुर हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तब भगवान शंकर वहां से निकलकर एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे और वहां एक गुफा बनाकर छिपे थे। कहा जाता है कि 'शिव खोड़ी' की गुफा वही गुफा है, जहां भगवान शिव छिपे थे।
भगवान शंकर के छिप जाने के बाद भगवान विष्णु एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आए, जिसे देखकर भस्मासुर मोहित हो गया था। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु के साथ नृत्य करते हुए भस्मासुर भगवान शिव से मिला वरदान भूल गया और अपने ही सिर पर हाथ रखकर भस्म हो गया।
सावन में शिव पूजा का महत्व
सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अति उत्तम माना गया है। आज 13 अगस्त 2026 से सावन शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया है। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने और जलाभिषेक करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान