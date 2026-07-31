सावन में कैसे कराएं भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन, पूरी होगी हर मनोकामना
Shiv parvati gathbandhan vidhi: हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती के गठबंधन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि शिव-पार्वती गठबंधन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कैसे करना चाहिए शिव-पार्वती गठबंधन।
Shiv-Parvati ka gathbandhan kaise kare: सावन में शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। शिव भक्त भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के साथ ही उनका गठबंधन भी करते हैं। यह गठबंधन प्रेम, समर्पण के साथ शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि शिव-पार्वती जी का गठबंधन करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और विवाह संबंधी परेशानियां खत्म होती हैं। इसे अखंड सौभाग्य और सुखद वैवाहिक जीवन की प्राप्ति के लिए एक प्रभावशाली उपाय भी माना गया है। शिव-पार्वती का गठबंधन सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। अगर आप भी भगवान शिव-माता पार्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो जानें सावन महीने में कैसे करें उनका गठबंधन।
भगवान शिव और माता पार्वती के गठबंधन की विधि:
सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करें। भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कराएं। अगर पंचामृत नहीं है, तो आप शुद्ध जल या गंगाजल से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। गठबंधन हमेशा शिवलिंग और माता पार्वती जी के विग्रह के साथ ही किया जाता है। इसके लिए फोटो का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर विग्रह उपलब्ध नहीं है तो आप मिट्टी से शिव-पार्वती बनाकर भी गठबंधन कर सकते हैं।
हिंदू धर्म में भगवान शिव के गले में विराजमान शेषनाग को भगवान नारायण का रूप माना गया है। इसलिए गठबंधन में इन्हें शामिल नहीं करना चाहिए। गठबंधन हमेशा शिव जी की ओर से शुरू करना चाहिए और मन ही मन में भगवान शिव के मंत्र 'ऊं नम: शिवाय' का जाप करना चाहिए। गठबंधन कराने के लिए मौली या कच्चे सूत से भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर सात फेरे लगाने चाहिए। ध्यान रहे कि गठबंधन करते समय धागा बीच में टूटना या कम नहीं पड़ना चाहिए।
शिव-पार्वती गठबंधन का महत्व:
मान्यता है कि शिव-पार्वती गठबंधन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखद होता है। सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिलने के साथ संतान की प्राप्ति होती है। शिव-पार्वती का कुंवारी कन्याओं के गठबंधन करने से मनचाहे और योग्य वर मिलने की मान्यता है।
भगवान शिव-पार्वती पूजन सामग्री:
भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा में प्रयोग होने वाली इसप्रकार है:
भगवान शिव और माता पार्वती का विग्रह, शहद, अक्षत, घी, तांबे का लोटा, चंदन, धूप, अगरबत्ती, रोली, कलावा, बेलपत्र, धतूरा, गंगाजल, शक्कर, दही, कपूर, फल, सुहाग सामग्री, मिठाई, फूल आदि।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान