Sawan 2026: सावन शुरू होने से पहले घर से हटा दें ये 5 चीजें, दूर होगी नेगेटिविटी
सावन शुरू होने से पहले घर से कुछ चीजों को हटाना सही माना जाता है। जानिए आखिर वास्तु अनुसार घर में इस दौरान किन चीजों को रखना शुभ नहीं माना जाता है?
सावन का महीना शुरू होने को है। भगवान शिव की अराधना के लिए इस महीने को सबसे पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान घर का माहौल जितना साफ, शांत और पॉजिटिव रहेगा घर की एनर्जी उतनी ही अच्छी बनी रहेगी। इसी वजह से लोग सावन शुरू होने से पहले घर की सफाई कर लेते हैं। आप भी वास्तु के अनुसार अपने घर से वो चीजें हटा दें जो आपके और घर की एनर्जी के बिल्कुल भी सही नहीं हैं। जानिए आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें सावन से पहले घर से बाहर कर देना सही माना जाता है।
1. खंडित मूर्तियां
कोशिश करें कि घर के मंदिर या फिर किसी भी कोने में भगवान की कोई खंडित मूर्ति ना हो। अगर कोई तस्वीर जोकि खराब हो चुकी है उसे भी हटा दें। वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि अगर घर में टूटी-फूटी मूर्तियां होती हैं तो ये घर में नेगेटिविटी लाती हैं। साथ ही इसकी वजह से पूजा का पूरा-पूरा फल नहीं मिल पाता है। सावन से पहले ही इन्हें किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें।
2. खराब हो चुकी घड़ी
वास्तु शास्त्र में घड़ी को जीवन की गति के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। ऐसे में घर में रखी हुई बंद या फिर खराब हो चुकी घड़ी को सही नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में कोई घड़ी बंद पड़ी हुई है तो उसे ठीक करवा लें या फिर घर से हटा दें। वास्तु मान्यता है कि खराब हो चुकी घड़ी ठहरी हुई एनर्जी का संकेत देती है। इसी वजह से सावन में नई शुरुआत के लिए घर में चलती हुई घड़ी रखना शुभ माना जाता है।
3. टूटा हुआ शीशा
अगर घर में कोई टूटा या फिर चटका हुआ शीशा है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। वहीं इससे घर का माहौल भी काफी हद तक प्रभावित होता है। अगर किसी शीशे में दरार आई है तो इसे बदल लेना ही सही माना जाता है।
4. सूखे पौधे
वास्तुशास्त्र की दुनिया में सूखे पौधों को तो कभी भी सही नहीं माना जाता है। ऐसे में इन्हें भी घर से हटाना सही होता है। घर में लगे हुए हरे-भरे पौधे अच्छी एनर्जी लेकर आते हैं। वहीं सूखे पौधे रुकावट और उदासी की वजह माने जाते हैं। अगर कोई पौधा सूख गया है तो उसे हटाकर कोई नया पौधा लगा दें।
कबाड़ का सामान
अगर घर में कोई ऐसा सामान रखा है जिसका इस्तेमाल सालों से नहीं हुआ है। किसी काम का नहीं है। उसे हटा देना ही सही फैसला होगा। वहीं पुराने टूटे हुए बर्तन, खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान और बेकार डब्बों को भी घर से बाहर कर दें। इन चीजों को सावन से पहले घर से हटा देंगे या रिप्लेस कर देंगे तो अच्छी एनर्जी आएगी और मन भी खुश रहेगा।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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