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Sawan 2026: नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना से पहले कहें ये शब्द, जानें सही तरीका

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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शिव मंदिर में नंदी महाराज के कान में मनोकामना कहने का सही तरीका क्या आप जानते हैं? जानिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पहले कौन-सा शब्द बोलना चाहिए और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

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नंदी महाराज के कान में क्या बोलना चाहिए?

सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस पूरे महीने शिव मंदिरों में सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि इस दौरान शिवलिंग का जलाभिषेक करने से जिंदगी की बाधाएं दूर होने लगती हैं। लोग भगवान शिव को जल, दूध, दही, बेलपत्र और धतूरे के साथ बाकी प्रिय चीजें अर्पित करते हैं। इस दौरान आपने कई श्रद्धालुओं को नंदी महाराज के कान में धीरे-धीरे कुछ कहते हुए देखा होगा। अगर आप भी ऐसा करते हैं और नंदी महाराज के कान में सिर्फ अपनी विश बोलकर आ जाते हैं तो ये सही तरीका नहीं है।

माना जाता है कि सही तरीके से नंदी महाराज के कान में कुछ कहा जाए तो भगवान शिव की असीम कृपा मिलती है और मनोकामना भी पूरी होती है। हालांकि सवाल यही है कि आखिर नंदी के कान में सबसे क्या बोलना चाहिए? जानें क्या इस दौरान कोई मंत्र कहना है या फिर सीधे अपनी विश बोल देनी चाहिए?

नंदी महाराज के कान में ऐसे कहें अपनी विश

शिव मंदिर पहुंचकर पहले भगवान शिव का जलाभिषेक करें। विधि-विधान से पूजा करने के बाद श्रद्धा भाव से नंदी महाराज के पास जाएं और उनके बाएं कान में धीरे-धीरे अपनी बात कह दें। इस दौरान एक हाथ में बेलपत्र लेकर नंदी के पैरों को छुएं। ध्यान रखें कि अपनी मनोकामना कहने से पहले ॐ का उच्चारण करें क्योंकि ऐसा करना शुभ माना जाता है। अपनी मनोकामना कहने के बाद नंदी महाराज को जल और फूल अर्पित करें। इसी प्रक्रिया के साथ ही शिव पूजा को पूर्ण माना जाता है।

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शिवजी के सबसे प्रिय भक्त हैं नंदी

नंदी महाराज भगवान शिव के वाहन हैं और साथ ही उनके सबसे बड़े भक्त भी हैं। सारे शिव मंदिर में नंदी हमेशा शिवलिंग की ओर मुंह करके बैठे नजर आते हैं। धर्म-पुराणों और धार्मिक मान्यता के अनुसार नंदी हर वक्त भगवान शिव की सेवा में लीन रहते हैं और लोगों की बातों को भगवान शिव तक जल्दी पहुंचाते हैं। इसी वजह से लोग नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं। इसी वजह से शिव जी के दर्शन के बाद नंदी महाराज के आगे मत्था टेकना शुभ माना जाता है।

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शिव पुराण में लिखी है ये बात

भगवान शिव ने नंदी महाराज को एक बार विशेष वरदान दिया था। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार जो भी शिव भक्त सच्चे मन और श्रद्दा के साथ अपनी बात नंदी के कान में कहता है तो उसे शिवजी जरूर सुनते हैं और पूरा करते हैं। आस्था और विश्वास की वजह से ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और भी लोग ऐसा ही करते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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रत्न शास्त्र
फेंगशुई
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