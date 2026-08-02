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सावन के पहले सोमवार पर पूजा कब करें, जानें सुबह-शाम के मुहूर्त और शिव पूजा कब न करें

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Sawan 2026 monday Time Sawan ka pehla somwar : शुभ मुहूर्त में शिव पूजा और जलाभिषेक करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। गौर फरमाने वाली बात यह रहेगी कि सावन के पहले सोमवार पर सुबह के समय राहुकाल लग रहा है। 

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सावन का पहला सोमवार: पूजा मुहूर्त

Sawan 2026 monday Time Sawan ka pehla somwar, सावन का पहला सोमवार : 3 अगस्त 2026 के दिन सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है। सावन सोमवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण और खास माना जाता है। इस दिन कई शिव भक्त व्रत रख भोलेनाथ की आराधना करते हैं। कई लोग इस दिन अभिषेक और रुद्राभिषेक भी करते हैं। शुभ मुहूर्त का ध्यान रख कर पूजा-पाठ आरंभ करना चाहिए। गौर फरमाने वाली बात यह रहेगी कि सावन के पहले सोमवार पर सुबह के समय राहुकाल लग रहा है। शुभ मुहूर्त में शिव पूजा और जलाभिषेक करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं सावन सोमवार पर पूजा कब और कब नहीं करना चाहिए-

सावन के पहले सोमवार पर पूजा कब करें, जानें सुबह-शाम के मुहूर्त और शिव पूजा कब न करें

सावन के पहले सोमवार पर पूजा के शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त- 04:07 बजे से 04:49 बजे तक (सुबह)
  • प्रातः सन्ध्या- 04:28 बजे से 05:32 बजे तक (सुबह)
  • अभिजित मुहूर्त- सुबह 11:46 बजे से दोपहर 12:39 बजे
  • विजय मुहूर्त- 02:26 बजे से 03:19 बजे तक (दोपहर)
  • गोधूलि मुहूर्त- 06:53 बजे से 07:14 बजे तक (शाम)
  • सायाह्न सन्ध्या- 06:53 बजे से 07:57 बजे तक (शाम)
  • अमृत काल- 05:07 बजे से 06:45 बजे तक (शाम)
  • निशिता मुहूर्त- 11:51 बजे से 12:34 बजे, अगस्त 04 (रात)

चौघड़िया शुभ मुहूर्त

  • अमृत - सर्वोत्तम 05:32 बजे से 07:12 बजे तक (सुबह)
  • शुभ - उत्तम 08:52 बजे से 10:32 बजे तक (सुबह)
  • चर - सामान्य 01:53 बजे से 03:33 बजे तक (दोपहर)
  • चर - सामान्य 06:53 बजे से 08:13 बजे तक (शाम)

सावन के पहले सोमवार पर पूजा कब करने से बचें?

  1. राहुकाल- 07:12 से 08:52 बजे तक (सुबह)
  2. यमगण्ड- सुबह 10:32 बजे से दोपहर 12:12 बजे
  3. गुलिक काल- 01:53 बजे से 03:33 बजे तक (दोपहर)
  4. विडाल योग- 05:32 बजे से 10:29 बजे तक (सुबह), दोपहर 10:00 बजे से सुबह 05:32 बजे, अगस्त 04
  5. वर्ज्य- 07:22 बजे से 08:59 बजे तक (सुबह)
  6. गण्ड मूल- रात 10:00 बजे से सुबह 05:32 बजे, अगस्त 04
  7. दुर्मुहूर्त- 12:39 बजे से 01:32 बजे तक (दोपहर), दोपहर 03:19 बजे से 04:13 बजे तक (शाम)
  8. बाण रोग- शाम 06:51 बजे से पूर्ण रात्रि तक
  9. पञ्चक- पूरे दिन

सावन के पहले सोमवार पर रुद्राभिषेक कब करें?

ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के अनुसार, रुद्राभिषेक करने से पहले शिववास का समय देखा जाता है। शिववास के समय जब शिव जी नंदी पर विराजमान होते हैं तब रुद्राभिषेक करना शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में रुद्राभिषेक करने से सफलता मिलती है।

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शिववास: नन्दी पर- रात 10:54 बजे तक

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यता, शास्त्रीय मत व हिंदू पंचांग पर आधारित हैं। हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सटीक हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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