सावन में हर दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं 14 में से कोई 1 चीज, भगवान शिव की बरसेगी कृपा

sawan me shivling pe kya chadhana accha hota hai: भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सावन का महीना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में शिवलिंग पर कुछ चीजों को चढ़ाने या अर्पित करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।

sawan me shivling par kya chadhana chahiye: सावन का महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू होगा और 28 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। सावन का महीना भगवान शिव को अतिप्रिय है। मान्यता है कि इस महीने में शिवजी की विधि-विधान से पूजा करने और व्रत करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सावन में भक्त महादेव की कृपा पाने के लिए कई तरह के उपाय भी करते हैं। सावन में शिवलिंग पर प्रतिदिन कुछ चीजों को अर्पित करने से भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। शिव महा पुराण के अनुसार, भगवान शिव को 'भोलेनाथ' कहा जाता है। क्योंकि भगवान शिव को मनाना आसान है। आइए जानते हैं कि सावन में शिवलिंग में किन चीजों को चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और क्या फल मिलता है।

सावन में शिवलिंग पर क्या-क्या चढ़ाना चाहिए: 1. काली मिर्च: शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह विशेष रूप से बीमारियों से बचाव और स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायक होता है।

2. घी: शिवलिंग पर घी चढ़ाने से रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्यों में सफलता और मन मुताबिक परिणाम प्राप्त होते हैं।

3. सरसों का तेल: ज्योतिष मान्यता अनुसार, शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करने से शत्रुओं का नाश होता है। इससे सुरक्षा का आभाष होता है और जीवन में सुख-शांति के साथ स्थिरता आती है।

4. शक्कर: कहा जाता है कि आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाना लाभकारी होता है। कहते हैं कि इससे कर्ज से मुक्ति और धन से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं।

5. लौंग: शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। संकटों से मुक्ति मिलती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है।

6. अपराजिता का फूल: शिवलिंग पर अपराजिता का फूल चढ़ाना या अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पितृ दोष, वास्तु दोष समेत सभी दोषों से मुक्ति मिलती है।

7. भांग और बेल पत्र: सावन में शिवलिंग पर भांग और बेल पत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि भांग और बेल पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।

8. गंगाजल: भगवान शिव पर किसी पवित्र नदी के जल का अभिषेक करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है।

9. गन्ने का रस: सावन में शिवलिंग पर गन्ने के रस का अभिषेक करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख-समृद्धि बढ़ती है और जीवन में यश और वैभव आता है।

10. गेहूं: ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, शिवलिंग पर गेहूं अर्पित करने से परिवार में सुख, वैवाहिक जीवन में सुख और संतान सुख की प्राप्ति होती है।

11. जौ और तिल: मान्यता है कि शिवलिंग पर जौ अर्पित करने से कार्यों की बाधाएं या अड़चनें दूर होती हैं। जबकि तिल चढ़ाने से पितृ दोष दूर होता है और शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

12. शमी के फूल: शिवलिंग पर शमी के पुष्प या फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शंकर की कृपा से योग्य जीवनसाथी की प्राप्ति होती है।

12. अक्षत: शिव पुराण के अनुसार, शिवलिंग पर अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। आय में वृद्धि होती है और मनवांछित फल मिलता है।

13. शहद: शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से अरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। कर्ज और दरिद्रता का नाश होता है।

14. जल: मान्यता है कि शिवलिंग का जल से अभिषेक करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है। पापों से मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है।