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सावन में हर दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं 14 में से कोई 1 चीज, भगवान शिव की बरसेगी कृपा

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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sawan me shivling pe kya chadhana accha hota hai: भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सावन का महीना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में शिवलिंग पर कुछ चीजों को चढ़ाने या अर्पित करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।

सावन में हर दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं 14 में से कोई 1 चीज, भगवान शिव की बरसेगी कृपा

sawan me shivling par kya chadhana chahiye: सावन का महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू होगा और 28 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। सावन का महीना भगवान शिव को अतिप्रिय है। मान्यता है कि इस महीने में शिवजी की विधि-विधान से पूजा करने और व्रत करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सावन में भक्त महादेव की कृपा पाने के लिए कई तरह के उपाय भी करते हैं। सावन में शिवलिंग पर प्रतिदिन कुछ चीजों को अर्पित करने से भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। शिव महा पुराण के अनुसार, भगवान शिव को 'भोलेनाथ' कहा जाता है। क्योंकि भगवान शिव को मनाना आसान है। आइए जानते हैं कि सावन में शिवलिंग में किन चीजों को चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और क्या फल मिलता है।

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सावन में शिवलिंग पर क्या-क्या चढ़ाना चाहिए:

1. काली मिर्च:

शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह विशेष रूप से बीमारियों से बचाव और स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायक होता है।

2. घी:

शिवलिंग पर घी चढ़ाने से रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्यों में सफलता और मन मुताबिक परिणाम प्राप्त होते हैं।

3. सरसों का तेल:

ज्योतिष मान्यता अनुसार, शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करने से शत्रुओं का नाश होता है। इससे सुरक्षा का आभाष होता है और जीवन में सुख-शांति के साथ स्थिरता आती है।

4. शक्कर:

कहा जाता है कि आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाना लाभकारी होता है। कहते हैं कि इससे कर्ज से मुक्ति और धन से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं।

5. लौंग:

शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। संकटों से मुक्ति मिलती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है।

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6. अपराजिता का फूल:

शिवलिंग पर अपराजिता का फूल चढ़ाना या अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पितृ दोष, वास्तु दोष समेत सभी दोषों से मुक्ति मिलती है।

7. भांग और बेल पत्र:

सावन में शिवलिंग पर भांग और बेल पत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि भांग और बेल पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।

8. गंगाजल:

भगवान शिव पर किसी पवित्र नदी के जल का अभिषेक करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है।

9. गन्ने का रस:

सावन में शिवलिंग पर गन्ने के रस का अभिषेक करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख-समृद्धि बढ़ती है और जीवन में यश और वैभव आता है।

10. गेहूं:

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, शिवलिंग पर गेहूं अर्पित करने से परिवार में सुख, वैवाहिक जीवन में सुख और संतान सुख की प्राप्ति होती है।

11. जौ और तिल:

मान्यता है कि शिवलिंग पर जौ अर्पित करने से कार्यों की बाधाएं या अड़चनें दूर होती हैं। जबकि तिल चढ़ाने से पितृ दोष दूर होता है और शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

12. शमी के फूल:

शिवलिंग पर शमी के पुष्प या फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शंकर की कृपा से योग्य जीवनसाथी की प्राप्ति होती है।

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12. अक्षत:

शिव पुराण के अनुसार, शिवलिंग पर अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। आय में वृद्धि होती है और मनवांछित फल मिलता है।

13. शहद:

शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से अरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। कर्ज और दरिद्रता का नाश होता है।

14. जल:

मान्यता है कि शिवलिंग का जल से अभिषेक करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है। पापों से मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


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