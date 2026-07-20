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सावन में बुध, गुरु और शनि मेष समेत 5 राशियों के लाएंगे अच्छे दिन, देंगे पैसा और लक

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Shani Vakri , Budh Uday aur Guru Gochar: जुलाई में बुध, गुरु और शनि की चाल में बड़ा बदलाव हो रहा है। तीन  बड़े ग्रहों की चाल में होने वाला बदलाव कई राशियों की लाइफ में अच्छे परिणाम ला सकता है। जानें सावन में गुरु, बुध और शनि किन राशियों पर कृपा बरसाएंगे।

सावन में बुध, गुरु और शनि मेष समेत 5 राशियों के लाएंगे अच्छे दिन, देंगे पैसा और लक

Shani Vakri, Guru Gochar, Budh Uday 2026: देवगुरु बृहस्पति (गुरु) 19 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र के तीसरे पद में गोचर कर गए हैं। अब 25 जुलाई को ग्रहों के राजकुमार बुध उदित होंगे, जबकि 27 जुलाई को शनि मीन राशि में वक्री चाल शुरू करेंगे। सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू होगा, जबकि ग्रहों की चाल या स्थिति में परिवर्तन पहले ही हो जाएगा। सावन से पहले गुरु, बुध और शनि की चाल में बदलाव होगा, जिसका प्रभाव सावन के दौरान कई राशियों पर शुभ, तो कई राशियों पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार, गुरु, बुध और शनि सावन में पांच राशियों का मिलकर भाग्य जगा सकते हैं। इस समय इन राशियों को वित्त, करियर, सेहत, परिवार और व्यवसाय में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जानें सावन में गुरु, बुध और शनि किन राशियों की चमकाएंगे किस्मत।

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शनि, बुध और गुरु इन राशियों को देंगे शुभ फल-

मेष राशि-

मेष राशि के लिए आने वाला समय सकारात्मक फल लेकर आ सकता है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। अगर आप नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं, तो अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। व्यापारियों को मुनाफा हो सकता है। भाग्य का साथ मिलने से कुछ जातकों को नौकरी में मनचाहा प्रमोशन या प्रदोन्नति मिलने के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। परिवार में आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे।

मिथुन राशि-

मिथुन राशि के अटके हुए काम पूरे होंगे। खर्चों में कमी आएगी, जिससे बचत पर जोर रहेगा। आकस्मिक धन लाभ होने से धन की स्थिति में सुधार होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा आदि में सफलता मिलने के संकेत हैं। व्यापार करने वालों की स्थिति में सुधार होगा।

सिंह राशि-

सिंह राशि वालों की मेहनत रंग लाएगी। कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ हो सकती है। उच्चाधिकारी आपके काम और विचारों से प्रभावित होंगे, जिसका लाभ आपको अप्रेजल में मिलेगा। इस समय भाग्यवश आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी करने वालों को अच्छे अवसर मिलेंगे। मनचाही यात्रा पर जाने के प्रबल योग बन रहे हैं। बिजनेस करने वाले नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि इस समय फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करें।

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तुला राशि-

तुला राशि वालों को इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। लंबे समय से अटके हुए काम रफ्तार पकड़ेंगे। आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। हालांकि धन से जुड़ा कोई भी फैसला बहुत समझदारी और सोच-विचार के बाद ही लें। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। जीवनसाथी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं।

मीन राशि-

मीन राशि वाले इस समय अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिसका आप इस्तेमाल अटके हुए कार्यों को पूरा करने में लगाएंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव करेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग हैं, लेकिन जल्दबाजी में किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लें। संतान का साथ मिलेगा। माता-पिता के सहयोग से प्रेम अब विवाह की ओर बढ़ सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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