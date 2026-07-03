Sawan 2026: सावन में 53 साल बाद खास संयोग, इन 5 राशियों पर बरसेगी शिव कृपा और होगा धन लाभ
Sawan 2026 Lucky Zodiac Signs: सावन 2026 में करीब 53 साल बाद बन रहे विशेष ज्योतिषीय संयोग को शुभ माना जा रहा है। ग्रहों की अनुकूल स्थिति का असर सभी 12 राशियों पर रहेगा, लेकिन मेष, वृषभ, सिंह, तुला और मीन राशि के जातकों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
Sawan 2026 Lucky Zodiac Signs: सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे खास माना जाता है। इस बार सावन को लेकर ज्योतिषियों के बीच भी चर्चा है। ग्रहों की चाल के आधार पर माना जा रहा है कि इस बार सावन में करीब 53 साल बाद एक खास संयोग बन रहा है। इसका असर सभी 12 राशियों पर रहेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय ज्यादा अच्छा माना जा रहा है। इन लोगों को नौकरी, कारोबार और पैसों से जुड़े मामलों में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।
क्यों खास माना जा रहा है सावन 2026?
ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि इस बार सावन में कई शुभ ग्रह मजबूत स्थिति में रहेंगे। इसी वजह से इसे खास संयोग माना जा रहा है। धार्मिक मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करने वालों पर उनकी कृपा बनी रहती है। ऐसे में यह महीना पूजा-पाठ के साथ नए काम शुरू करने के लिए भी अच्छा माना जा रहा है।
मेष राशि- मेष राशि के लोगों के लिए सावन राहत लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटका कोई काम पूरा हो सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में भी धीरे-धीरे फायदा बढ़ने के संकेत हैं। पैसों की स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। अगर किसी काम में रुकावट आ रही थी तो वह दूर हो सकती है। घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। पुराने निवेश से भी फायदा मिलने के योग बन रहे हैं।
सिंह राशि- सिंह राशि के लोगों के लिए यह समय तरक्की देने वाला माना जा रहा है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में नए मौके मिल सकते हैं। आय बढ़ने के साथ बचत करने का भी मौका मिलेगा। परिवार का साथ मिलेगा।
तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए भाग्य का साथ मिलने की उम्मीद है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। कारोबार में नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। किसी पुराने विवाद का हल भी निकल सकता है।
मीन राशि- मीन राशि के लोगों के लिए सावन का महीना शुभ माना जा रहा है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। मन शांत रहेगा और धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी। किसी शुभ काम की शुरुआत करने के लिए भी समय अच्छा माना जा रहा है।
सावन में करें ये आसान उपाय
धार्मिक मान्यता है कि सावन के हर सोमवार भगवान शिव का जलाभिषेक करना शुभ होता है। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं। ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करें। जरूरतमंद लोगों की मदद करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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