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Sawan 2026: सावन में इन 3 राशियों पर मेहरबान होंगे भगवान शिव, दूर होंगे सभी दुख-दर्द

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Sawan Lucky Rashi 2026: ज्योतिष गणना के अनुसार, भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना कई राशियों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। जानें क्या लिस्ट में शामिल है आपकी भी राशि।

Sawan 2026: सावन में इन 3 राशियों पर मेहरबान होंगे भगवान शिव, दूर होंगे सभी दुख-दर्द

Sawan 2026 Lucky Zodiac Signs Horoscope: भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना 30 जुलाई 2026, गुरुवार से शुरू होगा और इसका समापन 28 अगस्त 2026, गुरुवार को सावन पूर्णिमा पर होगा। सावन का महीना शिव आराधना के लिए अत्यंत शुभ व लाभकारी माना गया है। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, सावन में भगवान शिव की पूजा-अर्चना और व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माना जाता है कि सावन में शिव पूजा करने से क्रूर ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। इस बार सावन माह में ग्रह-नक्षत्रों की शुभ स्थिति कई राशियों के लिए लाभकारी रहने वाली है। जानें सावन में किन राशियों पर भगवान शिव की रहेगी कृपा-

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सावन का महीना किन राशियों के लिए रहेगा शुभ-

1. मेष राशि-

मेष राशि वालों के लिए सावन का महीना खास रहने वाला है। भगवान शिव की कृपा से मेष राशि वालों के अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होगा। आर्थिक लाभ के नए अवसर बनेंगे। नौकरी में तरक्की मिल सकती है। व्यापार में विस्तार के अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

2. कर्क राशि-

सावन का महीना कर्क राशि वालों के लिए लाभकारी रहने वाला है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मानसिक शांति मिल सकती है। व्यापार से जुड़ी परेशानी खत्म हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को सफलता मिल सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। निवेश में लाभ मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।

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3. वृश्चिक राशि-

वृश्चिक राशि के लिए सावन माह बहुत शुभ रहने की उम्मीद है। भगवान शिव की कृपा से आपको करियर में उन्नति, आर्थिक लाभ और पारिवारिक सुख मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। नौकरी-पेशा करने वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। धन लाभ के योग बनेंगे और अटके हुए धन की वापसी हो सकती है।

भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय-

1. सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।

2. सावन में 'ऊं नम: शिवाय'मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना गया है।

3. सावन में शिव पूजा में अक्षत (चावल), भांग, धतूरा और सफेद फूल शामिल करना शुभ माना जाता है।

4. सावन में शिव कृपा पाने के लिए सोमवार व्रत भी लाभकारी माना जाता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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