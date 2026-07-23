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Sawan 2026: सावन शुरू होते ही इन 5 राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, खुलेंगे तरक्की के रास्ते

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भगवान शिव की आराधना का पावन महीना सावन इस बार कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मेष, वृषभ, सिंह, तुला और मीन राशि के जातकों को करियर, कारोबार, धन और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

Sawan 2026: सावन शुरू होते ही इन 5 राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, खुलेंगे तरक्की के रास्ते

Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान सच्चे मन से की गई पूजा और जलाभिषेक से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यही वजह है कि हर साल सावन का इंतजार लाखों श्रद्धालु करते हैं। इस बार भी सावन की शुरुआत के साथ शिव मंदिरों में रौनक बढ़ने वाली है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि में ग्रहों की स्थिति कुछ राशियों के लिए अनुकूल संकेत दे रही है। ऐसे में भगवान शिव की कृपा से इन राशियों के लोगों को करियर, कारोबार, धन और पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए सावन उम्मीदों से भरा रह सकता है। लंबे समय से जिस काम में रुकावट आ रही थी, उसमें अब गति मिलने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि व्यापार करने वालों को किसी नए सौदे से लाभ होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो सकती है।

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय राहत देने वाला साबित हो सकता है। यदि किसी पुराने निवेश या रुके हुए धन का इंतजार है तो शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है।

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सिंह राशि

सिंह राशि के लोगों के आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। कारोबार में भी लाभ के योग बन रहे हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

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तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए सावन सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिया गया फैसला आगे चलकर लाभ दे सकता है।

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए भी यह महीना शुभ माना जा रहा है। नई योजनाओं पर काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। नौकरी और व्यापार दोनों में प्रगति के संकेत हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

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दशा-महादशा
अंकज्योतिष
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वास्तु शास्त्र
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