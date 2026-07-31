Sawan 2026: महिलाएं शिवलिंग का स्पर्श और जलाभिषेक कर सकती हैं या नहीं? जानें पंडित जी से
Sawan Special: सावन का महीना चल रहा है। यह भगवान शिव का प्रिय महीना है। मान्यता है कि इस माह में शिव पूजन से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। यहां जानें क्या महिलाएं शिवलिंग का जलाभिषेक और स्पर्श कर सकती हैं। जानें पंडित जी की राय।
Can ladies do shiva abhishekam: भगवान शिव का प्रिय महीना सावन चल रहा है। सावन महीने में भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक का खास महत्व है। भगवान शिव की पूजा से जुड़े कुछ नियम है, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे भगवान शिव की पूजा में तुलसी और शंख का प्रयोग वर्जित है। जबकि भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक करना अत्यंत शुभ और लाभकारी होता है, मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को भोलेनाथ की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कई बार लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या शिवलिंग का जलाभिषेक और स्पर्श महिलाएं कर सकती हैं या नहीं। आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर पंडित नरेंद्र उपाध्याय से।
क्या महिलाएं शिवलिंग का स्पर्श और जलाभिषेक कर सकती हैं या नहीं:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, स्त्री के शिवलिंग के छूने या स्पर्श करने की कोई पाबंदी नहीं है। यह सिर्फ एक सामाजिक भ्रम माना गया है। शिव पुराण या अन्य किसी मुख्य हिंदू ग्रंथ में महिलाओं को शिवलिंग के स्पर्श और जलाभिषेक से नहीं रोका गया है। शिवलिंग को हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती यानी शक्ति का संयुक्त रूप माना जाता है। इसलिए स्त्री या पुरुष का कोई भेद लागू नहीं होता है। पंडित उपाध्याय ने बताया कि हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने भी तपस्या, विधि-विधान से पूजन और शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। हालांकि शिव पूजन से जुड़े कुछ नियम हैं, जिनका पालन स्त्री और पुरुष दोनों को ही करना चाहिए। महिलाओं या पुरुषों को भगवान शिव की पूजा में पवित्रता या स्वच्छता का खास ध्यान रखते हुए ही स्पर्श करना चाहिए।
भगवान शिव हैं 'आशुतोष':
पंडित उपाध्याय का कहना है कि महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श करने से रोकने वाला कोई प्रतिबंध किसी पुराण या ग्रंथ में नहीं वर्णित है। भगवान शिव को आशुतोष यानी अति शीघ्र प्रसन्न होने वाला या भोलेनाथ कहा जाता है। भोलेनाथ अपने सभी भक्तों पुरुष, महिला, देव और दानवों के प्रति समान भाव रखते हैं। भगवान शिव के कुछ मुख्य मंदिर जैसे उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर में महिलाएं शिवलिंग का अभिषेक कर सकती हैं।
भगवान शिव की पूजा से जुड़े नियम:
पंडित उपाध्याय के अनुसार, हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्ते चढ़ाने की मनाही है और केतकी का फूल भी शिव पूजन में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा में सुहाग सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ना ही उन्हें अर्पित किया जाता है। भगवान शिव को शंख से जल चढ़ाने की मनाही है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
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