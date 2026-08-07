घर में कहां रखें कांवड़ का जल? जानें सही जगह, जलाभिषेक की विधि और बाकी जरूरी नियम
क्या आपको पता है कि कांवड़ का जल घर में कहां रखना चाहिए? जानें इसे रखने की सही जगह, जलाभिषेक की विधि। साथ में जानें कि इससे जुड़े बाकी नियम कौन से हैं?
सावन के महीने में देशभर से लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। शिव भक्त गंगाजल लेकर लंबी पैदल यात्रा करते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि कांवड़ में लाया गया जल बेहद पवित्र और शुभ होता है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि कांवड़ का जल घर में कहां रखना चाहिए? इसे रखते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और इस पवित्र जल से जलाभिषेक करने की सही विधि क्या है?
घर में यहां रखें कांवड़ का जल
मान्यता के अनुसार कांवड़ का जल सिर्फ पानी नहीं बल्कि गंगाजल और शिव भक्ति का प्रतीक है। ऐसे में हमें इसे घर के अंदर पूरे सम्मान और पवित्रता के साथ ही रखना चाहिए। नियम के अनुसार इसे रखने के लिए ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। घर में पूजा वाली जगह पर कांवड़ का जल रखा जा सकता है। मान्यता है कि ये दिशा देवी-देवताओं को समर्पित है। इसी वजह से यहां पर कांवड़ का जल रखना सबसे शुभ माना जाता है।
जमीन पर ना रखें कांवड़
कांवड़ के जल को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इसे हमेशा लकड़ी की चौकी पर रखा जाए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये लाल या पीले रंग के कपड़े के ऊपर ही रखा जाए। मान्यता है कि इससे जल की पवित्रता बनी रहती है। नियम के अनुसार इस जल को साफ-सफाई वाली जगह पर ही रखना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कांवड़ के जल से किसी का भी पैर ना लगे। इसे बाथरूम या फिर बेडरूम के पास वाली जगह पर रखने से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसके आसपास लेदर का कोई भी सामान नहीं होना चाहिए।
कांवड़ के जल से ऐसे करें जलाभिषेक
जलाभिषेक करने से पहले स्नान करें। इसके बाद साफ-सुथरे कपड़े पहनें। भगवान शिव का ध्यान करें और जलाभिषेक करें। इस दौरान ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप शांत मन से करें। मान्यता है कि शांत मन और श्रद्धा से किया गया जलाभिषेक फलदायी होता है।
ध्यान में रखें ये बातें
1. शिवलिंग का जलाभिषेक कभी भी हड़बड़ी में ना करें।
2. पूजा के दौरान अपना मन एकदम शांत रखें।
3. शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए तांबे, पीतल या फिर चांदी के पात्र का इस्तेमाल करें।
4.जलाभिषेक के बाद शिवलिंग पर तीन पत्तियों वाला बेलपत्र और धतूरा वगैरह अर्पित करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
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करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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