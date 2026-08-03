सावन के पहले मंगला गौरी व्रत पर भद्रा और पंचक का साया: जानें पूजन मुहूर्त, व्रत का मुख्य नियम और फल
Mangla Gauri Vrat 4 August 2026: 4 अगस्त 2026 को सावन का पहला मंगला गौरी व्रत है। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती को समर्पित हैं। मान्यता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में माता पार्वती के साथ शिव पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
Mangla Gauri Vrat 2026 Pujan Muhurat and Niyam: सावन माह में सोमवार व्रत भगवान शिव और मंगलवार का दिन माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सावन के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का विधान है। यह व्रत माता पार्वती की कृपा पाने के लिए खास माना जाता है। इस साल सावन का पहला मंगला गौरी व्रत 4 अगस्त 2026 को है। इस दिन मां गौरी, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पहले मंगला गौरी व्रत के दिन भद्रा और पंचक का साया रहेगा। इस दिन कई शुभ संयोग दिन का महत्व भी बढ़ा रहे हैं। जानें सावन के पहले मंगला गौरी व्रत पर बनने वाले शुभ संयोग, पंचक और भद्रा का समय और पूजा विधि, भोग, मंत्र और आरती।
पहले मंगला गौरी व्रत में पंचक और भद्रा का साया:
ज्योतिष शास्त्र में पंचक और भद्रा को पूजा-पाठ या किसी नए काम की शुरुआत के लिए शुभ नहीं माना जाता है। मंगला गौरी व्रत के दिन भद्रा शाम 06 बजकर 33 मिनट पर प्रारंभ होगी और अगले 5 अगस्त को सुबह 06 बजकर 56 मिनट तक रहेगी। पंचक सुबह 06 बजकर 28 मिनट से शाम 06 बजकर 24 मिनट तक रहेंगे।
बन रहे कई शुभ संयोग:
सावन के पहले मंगला गौरी व्रत पर सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। यह तीनों ही योग ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माने जाते हैं। मान्यता है कि इन योग में किए गए कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग शाम 06 बजकर 24 मिनट से प्रारंभ होंगे और अगले दिन 5 अगस्त को सुबह 06 बजकर 29 मिनट तक रहेंगे।
प्रथम मंगला गौरी व्रत पूजन मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:16 बजे से सुबह 05:52 बजे तक।
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:26 बजे तक।
विजय मुहूर्त- शाम 04:26 बजे से शाम 05:26 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:25 बजे से रात 09:43 बजे तक।
अमृत काल- शाम 04:00 बजे से शाम 05:36 बजे तक।
व्रत का महत्व:
मान्यता है कि सुहागिन स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुख-शांति के लिए यह व्रत करती हैं। अविवाहित कन्याओं को इस व्रत के प्रभाव से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है।
मंगला गौरी व्रत नियम:
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शादी के बाद पहले सावन का यह व्रत मायके में करने की परंपरा है। यह व्रत लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान