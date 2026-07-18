सावन 2026: घर में शिवलिंग लाने से पहले जरूर जान लें ये नियम, तभी मिलेगी शिव कृपा
सावन में घर लाने वाले हैं शिवलिंग, तो पहले जरूर जान लें ये जरूरी नियम। शिवलिंग स्थापना से पहले शुद्धि, प्राण प्रतिष्ठा, सही आकार, नियमित पूजा और सावधानियां क्या हैं। सही विधि से पूजा करने पर ही भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है।
सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और कृपा पाने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस बार सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक चलेगा। सावन के पवित्र मास में कई भक्त घर पर शिवलिंग लाकर स्थापना करना चाहते हैं, ताकि रोज पूजा-अर्चना कर सकें। लेकिन शिवलिंग स्थापित करना कोई साधारण काम नहीं है। यह एक जिम्मेदारी है जिसे सही नियमों और श्रद्धा के साथ निभाना चाहिए। अगर आप भी सावन में घर लाकर शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं, तो इन जरूरी बातों को जरूर जान लें।
शिवलिंग चुनते समय ध्यान में रखें ये बातें
सावन में शिवलिंग लाते समय सबसे पहले इसका आकार और स्वरूप ध्यान से चुनें। घर के लिए छोटा, सुंदर और पूजन योग्य शिवलिंग ही उपयुक्त होता है। बहुत बड़ा शिवलिंग मंदिर के लिए ठीक है, लेकिन घर में उसकी नियमित पूजा और देखभाल मुश्किल हो सकती है। नर्मदा नदी से प्राप्त नर्मदेश्वर शिवलिंग या छोटे बैलपत्र वाले शिवलिंग घर के लिए अच्छे माने जाते हैं। काले पत्थर का शिवलिंग भी सबसे उत्तम माना जाता है। हमेशा प्रमाणित और प्राकृतिक शिवलिंग ही खरीदें। नकली या प्लास्टिक का शिवलिंग कभी ना लाएं।
शिवलिंग लाने के बाद शुद्धि और प्राण-प्रतिष्ठा
घर लाकर शिवलिंग को सीधे पूजा स्थल पर ना रखें। सबसे पहले इसे गंगाजल, कच्चे दूध, शहद और पंचामृत से अच्छी तरह शुद्ध करें। फिर विधि-विधान से प्राण-प्रतिष्ठा करें। यदि संभव हो, तो किसी जानकार पंडित जी की मदद लें। प्राण-प्रतिष्ठा के बाद ही नियमित पूजा शुरू करें। बिना शुद्धि और प्राण-प्रतिष्ठा के शिवलिंग रखने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है।
शिवलिंग स्थापित करने की सही दिशा
शिवलिंग को घर के पूजा घर में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्थापित करें। जगह ऐसी हो, जहां रोज आसानी से पूजा हो सके और अनावश्यक आवाजाही ना हो। शिवलिंग को कभी भी बेडरूम, किचन या बाथरूम के पास ना रखें। पूजा स्थल साफ-सुथरा और शांत होना चाहिए। शिवलिंग को ऊंचे स्थान पर रखें, कभी फर्श पर सीधे ना रखें।
नियमित पूजा और देखभाल
शिवलिंग घर लाने के बाद सबसे जरूरी है उसकी रोज पूजा करना। प्रतिदिन जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और फूल चढ़ाएं। 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप जरूर करें। अगर किसी दिन पूजा ना हो सके, तो कम से कम जल अर्पित जरूर करें। पूजा के बाद स्थान की स्वच्छता बनाए रखें। नियमित पूजा नहीं करने पर शिवलिंग रखने का लाभ कम हो जाता है।
शिवलिंग रखने के बाद इन गलतियों से बचें
कई लोग उत्साह में शिवलिंग लाकर गलतियां कर बैठते हैं। शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता, केतकी का फूल या लोहे के बर्तन से जल चढ़ाना वर्जित है। टूटा या दरार वाला शिवलिंग कभी ना रखें। पूजा के बाद शिवलिंग को बिना सम्मान के ना छुएं। यदि स्थान बदलना हो, तो विधिवत विसर्जन करें। जाने-अनजाने में हुई इन गलतियों का विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। ऐसे में नियमों का विशेष ध्यान रखें।
सावन में शिवलिंग स्थापित करना बहुत शुभ है, लेकिन सही नियमों और श्रद्धा के साथ किया जाए तो ही इसका पूरा फल मिलता है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए केवल मूर्ति लाना काफी नहीं, नियमित भक्ति और शुद्ध भावना भी जरूरी है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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