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Sawan Somwar Good Morning Wishes: 3 अगस्त की सुबह भेजें हर-हर महादेव वाले ये 15 संदेश

By Saumya Tiwari
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Happy Sawan Somwar Status 2026: सावन सोमवार की लोग अपनों को शिव महिमा से भरपूर मैसेज, स्टेटस या कोट्स से बधाई भेजते हैं। आप भी आज सावन के पहले सोमवार की इन खास मैसेज से भेजें हार्दिक शुभकामनाएं।

Sawan Somwar Wishes 2026 in hindi
सावन सोमवार की इन चुनिंदा मैसेज से भेजें बधाई

Sawan 2026 first somwar good morning wishes: हिंदू धर्म में सावन सोमवार का विशेष महत्व है। आज 3 अगस्त 2026 को सावन का पहला सोमवार है। सावन माह और सोमवार व्रत दोनों ही भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए यह दिन शिव कृपा पाने के लिए खास माना जाता है। सावन सोमवार पर शिव भक्त शिव दर्शन और पूजन के साथ ही शिवलिंग का जलाभिषेक और व्रत भी रखते हैं। भगवान शिव की भक्ति से भरपूर खास मैसेज से लोग इस खास दिन की अपनों को बधाई भी देते हैं और सोशल मीडिया पर चुनिंदा स्टेटस, मैसेज या शिव महिमा से भरपूर एसएमएस शेयर करते हैं। आप भी सावन के पहले सोमवार की इन खास मैसेज से अपनों को भेज सकते हैं बधाई।

1. भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सुख-शांति और खुशहाली आए। आपके जीवन में धन-धान्य बढ़ता रहे। सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं।ॉ

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2. महाकाल हैं करुणा के सागर

करते हैं सबका उद्धार

सावन के प्रथम सोमवार पर आपकी पूरी करें हर मनोकामना

बोले- हर हर महादेव

3. ना पूछना मेरी पहचान

मैं हूं देवों के देव महादेव का परम भक्त

आपको सावन सोमवार की बधाई

4. शिव की भक्ति से मिटते हैं सभी पाप

सावन के सोमवार पर जपो शिव के नाम

बोले जय भोलेनाथ

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5. जिसके सिर पर होता है भोलेनाथ का हाथ

उसे दुनिया की किसी चीज से नहीं होता डर

सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं

6. मन में रहे शिव का ध्यान

मुख में रहे शिव का नाम

बोलो- जय भोलेनाथ

7. दूध, जल और बेलपत्र से करें शिव को प्रसन्न

सावन का सोमवार लाए आपके जीवन में खुशियां अपार

हर-हर महादेव

8. कण-कण में हैं शिव

हर जगह हैं शिव

वर्तमान भी शिव हैं

भविष्य भी शिव हैं

सावन सोमवार की आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं

9. शिव की भक्ति से मिलती है शांति

सावन का सोमवार आपके जीवन में लाए सुख-समृद्धि की बहार

ऊं नम:शिवाय

10. भोलेनाथ बना रहे आप पर आशीर्वाद

आपके जीवन के दूर हो जाएं सभी दुख-दर्द

शुभ सावन सोमवार

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11. शिव की भक्ति से नूर मिलता है

सबके दिलों को सुरूर मिलता है

जो भी आता है शिव के द्वार

उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है

जय महाकाल

12. सावन की ठंडी फुहार

भोलेनाथ का आशीर्वाद

आप हर संकट से पा जाओ पार

सावन सोमवार मंगलमय हो

13. भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाओ

हर से संकट और कष्ट से दूर हो जाओ

जय महाकाल, हर-हर महादेव

14. मन में रखो भोलेनाथ जी का ध्यान

आपके पूरे हो जाएंगे सभी अरमान

सावन के इस पावन अवसर पर शिव जी आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें।

15. जिसके सिर पर होता है महाकाल का हाथ

उसके साथ हर पल है खुशियों की बारात

सावन सोमवार की बधाई।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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