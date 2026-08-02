First Sawan Somwar Images: खूबसूरत तस्वीरों और ग्रीटिंग कार्ड से दें पहले सोमवार की बधाई
sawan 2026 first monday lord shiv images: सोमवार को भक्तों की भक्ति में उछाल सा आ जाता है। लोग सोमवार व्रत रखने के साथ-साथ भजन कीर्तन भी करते हैं। सावन के पहले सोमवार की बधाई देने के लिए शेयर करें ये स्पेशल मैसेज-
sawan 2026 first monday lord shiv images: सावन के महीने में भगवान भोले नाथ की पूरे माह आराधना की जाती है। खासतौर पर सोमवार को भक्तों की भक्ति में उछाल सा आ जाता है। लोग सोमवार व्रत रखने के साथ-साथ भजन कीर्तन भी करते हैं। सावन के पहले सोमवार की बधाई देने के लिए शेयर करें ये स्पेशल मैसेज-
First Sawan Somwar Images: खूबसूरत तस्वीरों और ग्रीटिंग कार्ड से दें पहले सोमवार की बधाई
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् |
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् ||
सावन के पहले सोमवार की हर फुहार,
आपके जीवन में नई उम्मीद,
नई खुशियां और भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद लेकर आए।
ॐ शिवाय नमः,
जो परम पावन हैं।
ॐ महेश्वराय नमः।,
जो देवों के देव हैं।
ॐ शम्भवे नमः,
सुख-सम्पत्ति प्रदान करने वाले भोलेनाथ की जी हो
हर सुबह महादेव की कृपा मिले,
हर शाम मन को शांति मिले,
सावन के पहले सोमवार का यह दिन आपके लिए मंगलमय हो।
शिव की भक्ति से मन पवित्र हो,
जीवन खुशियों से भर जाए,
आपको और आपके परिवार को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं।
सावन की बारिश की तरह,
आपके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम की बरसात होती रहे,
हर हर महादेव।
भोलेनाथ की कृपा बरसे,
आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाए
सावन के पहले सोमवार का दिन आपके लिए शुभ और मंगलमय हो।
शिव की आराधना आपके जीवन से हर चिंता दूर करे,
हर दिन नई खुशियों से भर दे,
सावन के पहले सोमवार की शुभकामना
हरियाली से सजा यह सावन का पहला सोमवार,
आपके जीवन में भी खुशियों की हरियाली लेकर आए,
जय भोलेनाथ।
भगवान शिव का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा बना रहे,
जीवन में सुख-शांति का वास हो,
शुभ को सावन का पहला सोमवार।
सावन की हर बूंद,
आपके जीवन में सौभाग्य और सफलता का संदेश लेकर आए,
महादेव की कृपा बनी रहे।
शिव की भक्ति में बीते यह सावन का पहला सोमवार,
आपके जीवन में खुशियों की कभी कमी न हो।
भोलेनाथ आपके हर सपने को नई उड़ान दें,
हर मनोकामना पूरी करें,
सावन के पहले सोमवार की मंगलमय शुभकामनाएं।
सावन के पहले सोमवार का पावन समय,
आपके जीवन में प्रेम, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे।
महादेव की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों,
हर दिन खुशियों से भर जाए।
सावन की ठंडी फुहारों के साथ,
आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन हो।
शिव का नाम आपके मन को शक्ति दे,
जीवन को नई दिशा।
ॐ नमः शिवाय
भोलेनाथ की कृपा से,
आपका हर प्रयास सफल हो,
हर दिन मंगलमय बने।
सावन के पहले सोमवार का यह पावन दिन,
आपके रिश्तों में मिठास,
जीवन में नई उमंग लेकर आए।
भगवान शिव का आशीर्वाद
आपको स्वास्थ्य, सफलता और अपार खुशियां प्रदान करे।
सावन का हर दिन आपके लिए नई आशा और नई शुरुआत लेकर आए।
हर हर महादेव।
शिव की भक्ति,
आपके मन को सुकून दे,
जीवन को आनंद से भर दे।
महादेव आपके घर-आंगन को,
सुख, शांति और समृद्धि से भर दें।
सावन के पहले सोमवार पर खुशियां ही खुशियां हों
सावन का यह पावन अवसर,
आपके जीवन को नई रोशनी और नई खुशियों से भर दे,
भोलेनाथ का आशीर्वाद,
हर कठिन राह को आसान बना दे।
सावन का पहला सोमवार,
आपके लिए शुभ समाचार लेकर आए,
शिव कृपा सदा बनी रहे।
सावन की हरियाली की तरह,
आपका जीवन भी हमेशा,
खुशियों से महकता रहे।
भगवान शिव की कृपा से,
आपके जीवन में प्रेम, विश्वास और सफलता का संगम बना रहे।
सावन के पहले सोमवार का दिन,
आपके मन में भक्ति,
जीवन में आनंद का संचार करे।
भोलेनाथ आपके जीवन की हर अधूरी इच्छा को पूर्ण करें।
शिव की कृपा से
आपका हर दिन नई ऊर्जा
नए उत्साह से भरा रहे।
सावन के पहले सोमवार का यह पावन पर्व,
आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की सौगात लाए,
महादेव आपके परिवार को स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल रखें।
शिव का आशीर्वाद,
आपके जीवन की हर राह को उजाला,
हर दिन को खुशहाल बनाए।
सावन के पहले सोमवार का दिन शिव के नाम,
हर सांस बने उनका धाम।
भोले बाबा का आशीर्वाद,
रखे सदा आपका मान।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा