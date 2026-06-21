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Sawan 2026: सावन कब से शुरू होगा? जानें कितने पड़ेंगे सोमवार और मंगला गौरी व्रत

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Sawan 2026 Date: भगवान शिव को समर्पित सावन का पवित्र महीना साल 2026 में 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 4 सावन सोमवार और 4 मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त को होगा, जबकि पहला मंगला गौरी व्रत 4 अगस्त को रखा जाएगा।

Sawan 2026: सावन कब से शुरू होगा? जानें कितने पड़ेंगे सोमवार और मंगला गौरी व्रत

भगवान शिव की आराधना के लिए सावन का महीना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल भक्त इस महीने का इंतजार करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि सावन में की गई शिव पूजा का विशेष फल मिलता है। साल 2026 में सावन की शुरुआत 30 जुलाई, गुरुवार से होगी। वहीं सावन माह का समापन 28 अगस्त, शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के साथ होगा। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। पंचांग गणना के मुताबिक श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि 29 जुलाई की रात में लग जाएगी, लेकिन उदयातिथि को आधार मानने की परंपरा के कारण सावन की शुरुआत 30 जुलाई से मानी जाएगी।

सावन में पड़ेंगे 4 सोमवार व्रत

सावन और सोमवार का रिश्ता बहुत खास माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने और व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं।

इस साल सावन में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त को होगा। इसके बाद 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त को सोमवार व्रत रखा जाएगा। सावन के इन दिनों में देशभर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। श्रद्धालु जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।

मंगला गौरी व्रत

सावन का महीना माता पार्वती की पूजा के लिए भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान पड़ने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। खासतौर पर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख-शांति के लिए यह व्रत करती हैं।

साल 2026 में 4 मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे। पहला व्रत 4 अगस्त को रखा जाएगा। इसके बाद 11 अगस्त, 18 अगस्त और 25 अगस्त को महिलाएं मंगला गौरी व्रत करेंगी। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम के साथ करने से दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बना रहता है।

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सावन के साथ शुरू होगी कांवड़ यात्रा

सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा का माहौल भी बन जाता है। देश के अलग-अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, सुल्तानगंज और अन्य तीर्थ स्थलों से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हैं। इसके बाद शिव मंदिरों में पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं।

हर साल सावन में कांवड़ियों की बड़ी संख्या सड़कों पर दिखाई देती है। इस दौरान शिवभक्ति के गीत, भजन और धार्मिक आयोजन पूरे माहौल को भक्तिमय बना देते हैं।

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रुद्राभिषेक और शिव पूजा का बढ़ जाता है महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और शिव चालीसा का पाठ किया जाता है। कई लोग घरों और मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन भी कराते हैं।

मान्यता है कि सावन के महीने में सच्चे मन से की गई शिव आराधना से जीवन की परेशानियां कम होती हैं और घर में सुख, शांति व समृद्धि का वास होता है।

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लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

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योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


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