Sawan 2026: सावन कब से शुरू होगा? जानें कितने पड़ेंगे सोमवार और मंगला गौरी व्रत
Sawan 2026 Date: भगवान शिव को समर्पित सावन का पवित्र महीना साल 2026 में 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 4 सावन सोमवार और 4 मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त को होगा, जबकि पहला मंगला गौरी व्रत 4 अगस्त को रखा जाएगा।
भगवान शिव की आराधना के लिए सावन का महीना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल भक्त इस महीने का इंतजार करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि सावन में की गई शिव पूजा का विशेष फल मिलता है। साल 2026 में सावन की शुरुआत 30 जुलाई, गुरुवार से होगी। वहीं सावन माह का समापन 28 अगस्त, शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के साथ होगा। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। पंचांग गणना के मुताबिक श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि 29 जुलाई की रात में लग जाएगी, लेकिन उदयातिथि को आधार मानने की परंपरा के कारण सावन की शुरुआत 30 जुलाई से मानी जाएगी।
सावन में पड़ेंगे 4 सोमवार व्रत
सावन और सोमवार का रिश्ता बहुत खास माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने और व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं।
इस साल सावन में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त को होगा। इसके बाद 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त को सोमवार व्रत रखा जाएगा। सावन के इन दिनों में देशभर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। श्रद्धालु जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
मंगला गौरी व्रत
सावन का महीना माता पार्वती की पूजा के लिए भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान पड़ने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। खासतौर पर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख-शांति के लिए यह व्रत करती हैं।
साल 2026 में 4 मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे। पहला व्रत 4 अगस्त को रखा जाएगा। इसके बाद 11 अगस्त, 18 अगस्त और 25 अगस्त को महिलाएं मंगला गौरी व्रत करेंगी। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम के साथ करने से दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बना रहता है।
सावन के साथ शुरू होगी कांवड़ यात्रा
सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा का माहौल भी बन जाता है। देश के अलग-अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, सुल्तानगंज और अन्य तीर्थ स्थलों से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हैं। इसके बाद शिव मंदिरों में पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं।
हर साल सावन में कांवड़ियों की बड़ी संख्या सड़कों पर दिखाई देती है। इस दौरान शिवभक्ति के गीत, भजन और धार्मिक आयोजन पूरे माहौल को भक्तिमय बना देते हैं।
रुद्राभिषेक और शिव पूजा का बढ़ जाता है महत्व
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और शिव चालीसा का पाठ किया जाता है। कई लोग घरों और मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन भी कराते हैं।
मान्यता है कि सावन के महीने में सच्चे मन से की गई शिव आराधना से जीवन की परेशानियां कम होती हैं और घर में सुख, शांति व समृद्धि का वास होता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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