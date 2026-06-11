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सावन से पहले चमक सकती है इन 3 राशियों की किस्मत, भोलेनाथ की रहेगी विशेष कृपा

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और अब इसके शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु सावन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मान्यता है कि इस पूरे महीने भगवान शिव की पूजा, व्रत और जलाभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। 

सावन से पहले चमक सकती है इन 3 राशियों की किस्मत, भोलेनाथ की रहेगी विशेष कृपा

भगवान शिव का प्रिय सावन महीना आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। हर साल की तरह इस बार भी शिव भक्त सावन का इंतजार कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन का महीना पूजा-पाठ, व्रत और भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। उत्तर भारत के पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार, साल 2026 में सावन 30 जुलाई से शुरू होगा और 28 अगस्त तक चलेगा।

ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक, सावन शुरू होने से पहले और पूरे सावन माह में कुछ राशियों के लोगों को अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान भगवान भोलेनाथ की कृपा से कई लोगों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

मेष राशि

मेष राशि के लोगों के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है। नौकरी करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कुछ लोगों को पदोन्नति या करियर में आगे बढ़ने का मौका भी मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। कारोबार से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलने के संकेत हैं। आय के नए स्रोत बनने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल रह सकता है। परिवार में यदि किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है तो उसमें कमी आ सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है, जिससे मान-सम्मान में वृद्धि होगी। मानसिक रूप से भी आप पहले की तुलना में बेहतर महसूस कर सकते हैं।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सावन से पहले का समय कई मामलों में फायदेमंद माना जा रहा है। नया काम शुरू करने की योजना बना रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। पुराने कर्ज से राहत मिलने के योग हैं। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना भी बन सकती है। भाग्य का साथ मिलने से कई काम समय पर पूरे हो सकते हैं।

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सावन सोमवार की तिथियां

साल 2026 के सावन महीने में चार सोमवार पड़ेंगे। शिव भक्त इन दिनों विशेष पूजा और व्रत कर सकते हैं।

3 अगस्त 2026 – पहला सावन सोमवार

10 अगस्त 2026 – दूसरा सावन सोमवार

17 अगस्त 2026 – तीसरा सावन सोमवार

24 अगस्त 2026 – चौथा सावन सोमवार

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क्या करें शिव पूजा में

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन में शिवलिंग पर जल या गंगाजल चढ़ाना शुभ माना जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। श्रद्धालु ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप भी करते हैं। इसके अलावा सावन में सात्विक भोजन और अच्छे आचरण को भी महत्व दिया जाता है।

मान्यता है कि सावन में सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने पर उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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