सावन से पहले चमक सकती है इन 3 राशियों की किस्मत, भोलेनाथ की रहेगी विशेष कृपा
सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और अब इसके शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु सावन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मान्यता है कि इस पूरे महीने भगवान शिव की पूजा, व्रत और जलाभिषेक करने का विशेष महत्व होता है।
भगवान शिव का प्रिय सावन महीना आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। हर साल की तरह इस बार भी शिव भक्त सावन का इंतजार कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन का महीना पूजा-पाठ, व्रत और भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। उत्तर भारत के पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार, साल 2026 में सावन 30 जुलाई से शुरू होगा और 28 अगस्त तक चलेगा।
ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक, सावन शुरू होने से पहले और पूरे सावन माह में कुछ राशियों के लोगों को अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान भगवान भोलेनाथ की कृपा से कई लोगों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
मेष राशि
मेष राशि के लोगों के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है। नौकरी करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कुछ लोगों को पदोन्नति या करियर में आगे बढ़ने का मौका भी मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। कारोबार से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलने के संकेत हैं। आय के नए स्रोत बनने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल रह सकता है। परिवार में यदि किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है तो उसमें कमी आ सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है, जिससे मान-सम्मान में वृद्धि होगी। मानसिक रूप से भी आप पहले की तुलना में बेहतर महसूस कर सकते हैं।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सावन से पहले का समय कई मामलों में फायदेमंद माना जा रहा है। नया काम शुरू करने की योजना बना रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। पुराने कर्ज से राहत मिलने के योग हैं। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना भी बन सकती है। भाग्य का साथ मिलने से कई काम समय पर पूरे हो सकते हैं।
सावन सोमवार की तिथियां
साल 2026 के सावन महीने में चार सोमवार पड़ेंगे। शिव भक्त इन दिनों विशेष पूजा और व्रत कर सकते हैं।
3 अगस्त 2026 – पहला सावन सोमवार
10 अगस्त 2026 – दूसरा सावन सोमवार
17 अगस्त 2026 – तीसरा सावन सोमवार
24 अगस्त 2026 – चौथा सावन सोमवार
क्या करें शिव पूजा में
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन में शिवलिंग पर जल या गंगाजल चढ़ाना शुभ माना जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। श्रद्धालु ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप भी करते हैं। इसके अलावा सावन में सात्विक भोजन और अच्छे आचरण को भी महत्व दिया जाता है।
मान्यता है कि सावन में सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने पर उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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