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Sawan 2026: सावन में बदलेंगे कई बड़े ग्रह, मेष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक और धनु राशि को मिल सकती है खुशखबरी

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Sawan 2026: सावन के महीने में बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य जैसे कई प्रमुख ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इन ग्रहों के बदलाव का सबसे अधिक सकारात्मक असर मेष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों पर पड़ सकता है। 

सावन
sawan 2026

Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे खास माना जाता है। इस बार सावन सिर्फ धार्मिक वजहों से ही नहीं, बल्कि ज्योतिष के लिहाज से भी खास रहने वाला है। इस दौरान कई बड़े ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। बुध मार्गी होंगे, शुक्र और मंगल राशि बदलेंगे, जबकि सूर्य भी नई राशि में प्रवेश करेंगे। इन ग्रहों के बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। हालांकि ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि मेष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों के लिए यह समय ज्यादा शुभ रह सकता है।

सावन में कौन-कौन से ग्रह बदलेंगे?

सावन के दौरान सबसे पहले बुध की चाल में बदलाव होगा। इसके बाद शुक्र अपनी राशि बदलेंगे। फिर मंगल का गोचर होगा। महीने के बीच में सूर्य भी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं शनि पूरे सावन में वक्री रहेंगे।

आइए जानते हैं, किन राशियों के लिए शुभ रहेगा सावन का महीना

मेष राशि

मेष राशि के लोगों के लिए सावन अच्छा रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार करने वालों को नए काम मिल सकते हैं। रुका हुआ पैसा मिलने की भी संभावना है।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह समय राहत देने वाला हो सकता है। परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। नौकरी में मेहनत का फायदा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने के संकेत हैं।

सिंह राशि

सिंह राशि के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नई योजना पर काम शुरू करने का भी अच्छा समय माना जा रहा है।

तुला राशि

तुला राशि के लोगों को धन और करियर के मामले में अच्छी खबर मिल सकती है। पुराने रुके काम पूरे हो सकते हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और रिश्तों में भी मधुरता बनी रहेगी।

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों की मेहनत रंग ला सकती है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छा अवसर मिल सकता है। कारोबार में भी फायदा होने के योग बन रहे हैं। किसी पुराने विवाद का समाधान भी निकल सकता है।

धनु राशि

धनु राशि के लोगों के लिए भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं। नई नौकरी, यात्रा या किसी नए काम की शुरुआत के योग बन सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी अच्छी खबर मिल सकती है।

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क्या कहते हैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय?

ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार सावन में भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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