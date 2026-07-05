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Sawan 2026: सावन शुरू होने से पहले घर ले आएं ये 7 चीजें, महादेव का मिलेगा आशीर्वाद

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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सावन 2026 शुरू होने से पहले घर ले आएं ये 7 खास चीजें। रुद्राक्ष, भस्म, डमरू समेत इन 7 चीजों को लाकर महादेव का आशीर्वाद पाएं। सावन में शिव कृपा और घर में सुख-समृद्धि के लिए वास्तु और ज्योतिषीय उपाय जानिए।

Sawan 2026: सावन शुरू होने से पहले घर ले आएं ये 7 चीजें, महादेव का मिलेगा आशीर्वाद

सावन भगवान शिव की भक्ति का सबसे पवित्र महीना है। इस बार सावन 30 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान शिव भक्त कावड़ यात्रा, जलाभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना करते हैं। लेकिन सावन शुरू होने से पहले कुछ खास चीजें घर लाकर रख लेने से पूरे महीने शिव कृपा बनी रहती है। इन वस्तुओं को घर में लाने से ना सिर्फ वातावरण शुद्ध होता है बल्कि परिवार में सुख-समृद्धि और शांति भी बढ़ती है।

रुद्राक्ष: शिव का प्रतीक

सावन शुरू होने से पहले रुद्राक्ष लाकर घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का स्वरूप कहा जाता है। इसे पूजा घर में रखने या धारण करने से रुके हुए काम बनते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। रुद्राक्ष की ऊर्जा घर में सकारात्मकता का संचार करती है और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करती है।

भस्म: शिव का शृंगार

भस्म भगवान शिव का प्रिय शृंगार है। सावन से पहले थोड़ी सी शुद्ध भस्म घर लाकर पूजाघर में रख लें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण पवित्र रहता है। भस्म रखने से शिव जी की कृपा बनी रहती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक शांति मिलती है।

डमरू: शिव की ध्वनि

डमरू भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। सावन शुरू होने से पहले छोटा सा डमरू घर लाकर पूजा घर में रखें। डमरू की ध्वनि घर के वातावरण को शुद्ध करती है और तनाव को कम करती है। मान्यता है कि जहां डमरू होता है, वहां अमंगल नहीं आता है।

चांदी का कड़ा: शिव का आभूषण

धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव पैरों में चांदी का कड़ा धारण करते हैं। सावन से पहले चांदी का कड़ा घर लाकर रखें। इसे स्वयं पहनने से भी शिव कृपा प्राप्त होती है। चांदी का कड़ा सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और परिवार की रक्षा करता है।

त्रिशूल: शिव का अस्त्र

त्रिशूल तीन देवों और तीन लोकों का प्रतीक है। सावन शुरू होने से पहले चांदी या तांबे का छोटा त्रिशूल घर लाकर पूजा घर में स्थापित करें। इससे अपदाओं का भय दूर होता है और बुरी शक्तियों का नाश होता है। त्रिशूल घर में सकारात्मकता और सुरक्षा का वातावरण बनाता है।

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गंगाजल

गंगाजल शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन शुरू होने से पहले शुद्ध गंगाजल की बोतल घर लाकर रखें। पूरे सावन महीने इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। गंगाजल घर की नकारात्मकता को दूर करता है और शिव कृपा को आमंत्रित करता है।

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जल का नया पात्र

सावन में जलाभिषेक के लिए नया पात्र जैसे लोटा या कलश लाना शुभ होता है। इसे सावन शुरू होने से पहले घर ले आएं। नया पात्र शिव पूजा को और अधिक फलदायी बनाता है। इससे पूजा की पवित्रता बढ़ती है और भोलेनाथ की कृपा घर में बनी रहती है।

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सावन शुरू होने से पहले इन सात चीजों को घर लाकर रख लेने से पूरे महीने शिव आराधना फलदायी होती है। ये वस्तुएं ना सिर्फ पूजा को पूर्ण करती हैं बल्कि घर की ऊर्जा को शुद्ध और सकारात्मक बनाती हैं। सच्चे मन से इनका उपयोग करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

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हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
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