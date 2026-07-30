Sawan 2026 One-Liner Quotes: शिवजी के 25 बेस्ट वन लाइनर मैसेज, स्टेटस पर लगाएंगे चार चांद
सावन 2026 में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम स्टेटस के लिए महादेव के 25 दिल छू लेने वाले वन लाइनर मैसेज पढ़ें। शिव भक्ति, सकारात्मकता और आस्था से भरे ये स्टेटस सोशल मीडिया पर अलग पहचान दिलाएंगे।
सावन का महीना शुरू होते ही हर तरफ लोग शिव भक्ति के रंग में डूबे नजर आते हैं। कोई शिव मंदिर पहुंचकर शिवलिंग का जलाभिषेक करता है तो कोई स्टेटस के माध्यम से ही भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था को जाहिर करने की कोशिश करता है। अगर आप भी इस सावन के पहले दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर छोटा सा और दिल छू लेने वाला स्टेटस लगाने की सोच रहे हैं तो वन-लाइनर्स इनकी शोभा और भी बढ़ा सकते हैं। नीचे पढ़ें शिव के रंग से रंगे कुछ ऐसे ही वन लाइनर जो आप वाट्सएप और इंस्टाग्राम पर लगा सकते हैं।
यहां पढ़ें सावन और शिवजी से जुड़े खूबसूरत वन लाइनर्स
1. जहां से लोग हार मान लेते हैं महादेव वहीं से सही रास्ता दिखाते हैं।
2. जुबान पर शिव के जयकारे और मन में महादेव की भक्ति हो तो हर मुश्किल छोटी हो जाती है।
3. सावन की हर फुहार भगवान शिव का आशीर्वाद ले आती है और हर चीज में सुकून मिलने लगता है।
4. अगर कभी रास्ता ना दिखे तो शिव पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेना। सब ठीक होगा।
5. हर मुश्किल डगर आसान लगेगी जब मन महादेव से जुड़ने लगेगा।
6. जिनके मन में शिव हो उनके चेहरे पर अलग सुकून होता है।
7. महादेव का हाथ सिर पर हो तो हर डर अपने आप ही दूर हो जाती है।
8. हर सुबह ॐ नमः शिवाय से शुरू हो तो दिन शुभ बन ही जाता है।
9. भगवान शिव के नाम से चिंता भी कांपने लगती है और सब आसान हो जाता है।
10. सावन की हर बूंद दिल में एक नई उम्मीद जगाने आती है।
11. जो शिव पर भरोसा रखता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता है।
12. अपने सुख-दुख में शिवजी का साथ रखो तो जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है।
13. सच्ची शिव भक्ति मन को शांति और दिल को सुकून देती है।
15. धैर्य रखने से सही समय पर शिव हर किसी की झोली भरते हैं।
16. शिव में विश्वास रखने वाला इंसान हर हाल में उम्मीद की रोशनी तलाश ही लेता है।
17. शिव का सावन आया है अपने साथ हजार खुशियों की सौगात लाया है।
18. दिल साफ हो तो महादेव हर पल साथ निभाते हैं।
19. जिनके इरादे नेक होते हैं उनका रास्ता खुद भोलेनाथ आसान बना देते हैं।
20. अपने हर मुश्किल में शिव का नाम लो सब सही हो ही जाता है।
21. अंधेरे से मत घबराओ शिव नाम की उम्मीद की लौ हमेशा साथ रखो।
22. शिव का साथ पाकर दुनिया का हर दुख छोटा लगने लगता है।
23. शिवजी के चरणों में ही असली दौलत मिलती है।
24. किस्मत से पहले शिव पर भरोसा करके देखो नजरिया जरूर बदलेगा।
25. महादेव की भक्ति से मन का हर बोझ और दुख हल्का होने लगता है।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र