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सावन में करें ये 2 आसान उपाय, शनि, राहु और केतु के अशुभ असर से मिल सकती है राहत

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इस दौरान रुद्राभिषेक कराना और जरूरतमंदों को दूध का दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन उपायों से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और शनि, राहु तथा केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने में सहायता मिल सकती है।

सावन में करें ये 2 आसान उपाय, शनि, राहु और केतु के अशुभ असर से मिल सकती है राहत

सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे खास माना जाता है। इस पूरे महीने में बड़ी संख्या में लोग व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय है। इस दौरान की गई पूजा, जप और दान का विशेष फल मिलता है। मंदिरों में रुद्राभिषेक, शिव चालीसा का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व होता है।

कुंडली में शनि, राहु और केतु के कारण परेशानी के उपाय

ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु और केतु के कारण परेशानी चल रही है, तो सावन में किए गए कुछ आसान उपाय राहत देने वाले माने जाते हैं। उनका कहना है कि भगवान शिव की कृपा से इन ग्रहों के अशुभ असर को कम करने में मदद मिल सकती है।

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रुद्राभिषेक कराना माना जाता है शुभ

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार सावन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में चल रही कई तरह की परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। जिन लोगों को नौकरी, कारोबार, परिवार या सेहत से जुड़ी दिक्कतें आ रही हैं, वे अपनी श्रद्धा के अनुसार रुद्राभिषेक करा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे शनि, राहु और केतु के अशुभ असर में भी कमी आ सकती है।

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जरूरतमंद को करें दूध का दान

पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि सावन में जरूरतमंद लोगों को दूध का दान करना भी बहुत अच्छा माना गया है। अपनी क्षमता के अनुसार किसी गरीब, जरूरतमंद या धार्मिक स्थान पर दूध का दान किया जा सकता है। मान्यता है कि इस उपाय से भगवान शिव की कृपा मिलती है और ग्रहों के कारण आने वाली परेशानियां कम होने लगती हैं। दान हमेशा अपनी इच्छा और श्रद्धा से करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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