सावन: शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, घी, गन्ने का रस व शहद चढ़ाने से क्या फल मिलता है?

Benefits of offering ghee and gangajal to shivling: हिंंदू धर्म में सावन का महीना अत्यंत शुभ व पवित्र माना गया है। कहते हैं कि इस माह में विधिपूर्वक शिवलिंग का पूज करने से मनवांछित फल मिलता है। जानें शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, शहद व घी चढ़ाने का फल-