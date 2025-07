Sawan Shiv Puja: सावन में शिवलिंग का घर पर कैसे करें जलाभिषेक? जानें सरल विधि व लाभ

Can we do Shivling Abhishek at home during Sawan: भगवान शिव का प्रिय महीना सावन 11 जुलाई से शुरू होगा और 9 अगस्त को समाप्त होगा। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए यह समय खास होता है। सावन में भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए शिवालयों में भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि सावन में जो व्यक्ति भगवान शिव का पूजन व जलाभिषेक करता है उसे परेशानियों से मुक्ति और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जानें सावन में घर पर भगवान शिव का जलाभिषेक कैसे करें।