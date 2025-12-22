Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Saturn Transit Shani Rashifal Saturn Horoscope Shani Gochar 2026 these 3 zodiacs will get huge benefits
शनि की चाल बदलने से बदलेगा इन 3 राशियों का भाग्य, होगा बंपर लाभ

शनि की चाल बदलने से बदलेगा इन 3 राशियों का भाग्य, होगा बंपर लाभ

संक्षेप:

Saturn Transit Shani Rashifal Saturn Horoscope: 2026 में शनि अपनी चाल में कई बार बदलाव करने वाले हैं। कर्मफलदाता शनि की चाल में बदलाव होने से कुछ राशि के जातकों के अच्छे दिन शुरू होने जा रहे हैं।  

Dec 22, 2025 05:09 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Saturn Transit Shani Rashifal Saturn Horoscope: कुछ ही दिनों में शनि अपनी चाल बदलने वाले हैं। शनि की चाल बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। शनि का गोचर मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव डालता है। 2026 में शनि अपनी चाल में बदलाव करेंगे। शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे। कर्मफलदाता शनि का राशि परिवर्तन नए साल 2026 में नहीं होगा। 2026 में शनि मार्गी चाल में गोचर करेंगे। जुलाई के महीने में शनि वक्री चाल में गोचर करना शुरू करेंगे। शनि की चाल में बदलाव होने से कुछ राशियों पर पॉजिटिव और कुछ राशियों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। शनि का गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। शनि ग्रह की चाल में परिवर्तन कुछ राशियों के लिए अच्छे दिन ला सकता है। आइए जानते हैं-

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए शनि की चाल में परिवर्तन बेहद ही लाभकारी साबित हो सकता है।

सुख-संपदा का लाभ मिलेगा।

आपकी इंकम बढ़ाने की संभावना है।

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है।

घर-परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा।

व्यापार की दृष्टि से भी यह साल शुभ माना जा रहा है।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए शनि की चाल में परिवर्तन शुभ साबित हो सकता है।

करियर में उन्नति के कई मौके मिल सकते हैं।

रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा।

हेल्थ दुरुस्त रहने वाली है।

सिंगल लोगों की लाइफ में किसी में किसी नए शख्स की एंट्री हो सकती है।

मकर राशि

शनि की चाल में परिवर्तन से मकर राशि वालों को काफी फायदा हो सकता है।

शनि की कृपा से व्यापार में आपको मुनाफा होगा।

धन आगमन के योग बन रहे हैं लेकिन खर्चों पर आपको पकड़ बनानी होगी।

मन खुश रहेगा।

सेहत भी दुरुस्त रहेगी।

संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
