शनि गोचर से 107 दिन किन 5 राशियों को मिलेगी आर्थिक मजबूती?
Saturn Rashifal Shani Nakshatra Transit 2026 : शनि आज से 107 दिन तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान कुल 5 राशियों पर शनिदेव की कृपा बरसने वाली है। जानें ये 5 भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं?
SATURN Rashifal Shani Gochar 2026 Shani Transit : शनि से हाल ही में नक्षत्र बदला है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन 5 राशियों के लिए शुभ होगा। उनके अनुसार वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों पर शनिदेव की कृपा अगले 107 दिन बरसने वाली है।
आज 24 अक्टूबर है और इसी महीने 9 अक्टूबर की शाम को ही न्याय और कर्मफल देवता शनि ने नक्षत्र बदलता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि की बदलती चाल और स्थिति को बहुत ही खास माना जाता है जिसका असर हर किसी की जिंदगी पर पड़ता है। शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हैं और आज से अगले 107 दिन इसी नक्षत्र में विराजमान रहने वाले हैं।
जानिए शनि नक्षत्र परिवर्तन से राशियों की जिंदगी में कैसे बदलाव आएंगे?
वृषभ राशि पर शनि गोचर का असर कैसा होगा?
पंडित जी के अनुसार वृषभ राशि वालों के लिए शनि की बदली स्थिति नौकरी में राहत लेकर आएगी। नौकरीपेशा लोगों को कोई बड़ी नई जिम्मेदारी मिल सकती है। या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे करियर में ग्रोथ तय है। बिजनेस से जुड़े लोगों को इस बीच नए मौके मिल सकते हैं। ऐसे में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बस ईमानदारी से मेहनत करते रहना होगा।
मिथुन राशि पर शनि गोचर का असर कैसा होगा?
शनि के चलते मिथुन राशि वालों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। लंबे समय से जो भी काम अटके हुए हैं उनमें तेजी आएगी। प्रोफेशनल लाइफ में सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस वालों को लाभ मिलने के योग हैं। बस पैसों से जुड़े फैसले लेने में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना दिखाएं। हर एक फैसला सोच-समझकर ही लें।
तुला राशि पर शनि गोचर का असर कैसा होगा?
तुला राशि वालों के लिए भी शनि नक्षत्र गोचर राहत भरा समय ले आया है। नौकरी-बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो लोग प्रमोशन के इंतजार में हैं उन्हें इस दौरान अच्छी न्यूज मिल सकती है। सीनियर्स के सपोर्ट से काम बनता जाएगा। पैसों की स्थिति में सुधार होगा। बस अपने खर्चे और बचत के बीच सही बैलेंस बनाकर रखें।
मकर राशि पर शनि गोचर का असर कैसा होगा?
शनि के नक्षत्र परिवर्तन से मकर राशि वालों को भी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। नौकरी करने वालों को अपने काम से पहचान मिलेगी। काम आगे बढ़ेगा। बिजनेस वाले कोई नई डील पूरी होने से खुश होंगे। वहीं पुराने किसी इन्वेस्टमेंट से अच्छा फायदा मिल सकता है। पैसों का लाभ कहीं से मिलने की संभावना है। ऐसे में आर्थिक मजबूती मिलेगी। इस दौरान रिश्ते भी मजबूत होंगे।
कुंभ राशि पर शनि गोचर का असर कैसा होगा?
कुंभ राशि वालों के लिए अगले 107 दिन काफी अहम होंगे। धीरे-धीरे सिचुएशन बदलती जाएगी और हर चीज फेवर में होगी। भाग्य का साथ पूरा मिलने वाला है। कोई ऐसा नया मौका मिल सकता है जिससे करियर की सारी दिक्कतें सॉल्व होने वाली है। हालांकि इस चीज में समय लग सकता है लेकिन मेहनत का फल शनि जरूर देंगे। चीजों में देरी हो तो धैर्य से बस मेहनत करते जाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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