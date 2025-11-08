Hindustan Hindi News
ई- पेपर
30 साल बाद मीन राशि में शनि चलेंगे सीधी चाल, इन 3 राशियों का बदलेगा समय

संक्षेप: Saturn Transit Shani Rashifal 2025: बस कुछ ही दिनों में शनि अपनी चाल पलटने वाले हैं। शनि देव मीन राशि में मार्गी चाल में गोचर करना शुरू करेंगे, जिससे कुछ राशियों के जातकों को बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं।

Sat, 8 Nov 2025 10:44 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Saturn Transit Shani Rashifal Shani Margi: हर साल ग्रहों के न्यायाधीश शनि अपनी चाल में बदलाव करते रहते हैं। लगभग 30 सालों के बाद शनि मीन राशि में विराजमान हैं। मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु हैं। इस समय शनि वक्री चाल में गोचर कर रहे हैं। बस कुछ ही दिनों में शनि अपनी चाल पलटने वाले हैं। शनि देव मीन राशि में मार्गी चाल में गोचर शुरू करेंगे। पंचांग के अनुसार, शनि 28 नवंबर 2025 के दिन से मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। शनि के मार्गी होने से कुछ भावों में विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। ऐसे में कुछ राशियों के लिए शनि की मार्गी चाल बेहद शुभ साबित हो सकती है। आइए जानते हैं शनि की मार्गी चाल किन राशियों को लाभ दे सकती है-

धनु राशि

शनि की मार्गी चाल से धनु राशि को फायदा हो सकता है। करियर से जुड़ी जिम्मेदारियों पर फोकस बढ़ेगा। बिजनेस के मामले में जरूरी कदम उठा सकते हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। कमाई करने के नए आइडिया सामने आ सकते हैं।

सिंह राशि

सिंह राशि के लिए शनि का मार्गी चाल में गोचर करना लाभकारी साबित हो सकता है। कारोबार में सफलता मिल सकती है। बातचीत की स्किल्स में सुधार होगा। वाणी में मधुरता बनाए रखना बेहतर रहेगा। करियर में नए मौके मिल सकते हैं। कुछ जातकों को नई जॉब मिल सकती है। सुख-शांति का माहौल बना रहेगा। अपनों के साथ समय बिताएंगे।

मीन राशि

शनि की मार्गी चाल से मीन राशि के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। कुछ जातकों को बड़ी डील मिल सकती है। धन वृद्धि की संभावना है। करियर के मामले में बेहतरीन ऑफर भी मिल सकता है। बॉस के साथ रिश्ते में सुधार होगा। कुछ जरूरी डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। बातचीत से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
