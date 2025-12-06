Hindustan Hindi News
Shani, अगले 7 महीने तक इन राशियों का जीवन होगा राजा जैसा, शनि की चाल देगी खूब लाभ

संक्षेप:

Saturn Transit Shani Rashifal 2026: राशि परिवर्तन तो नहीं लेकिन शनि साल 2026 में अपनी चाल बदलते रहेंगे। 2026 में शनि मार्गी चाल में गोचर कर विपरीत राजयोग बनाएंगे, जिससे कुछ राशियां मालामाल होने वाली हैं।  

Dec 06, 2025 10:17 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Saturn Transit Shani Rashifal 2026: शनि ग्रह को न्याय प्रिय ग्रह माना जाता है। शनि स्लो स्पीड में गोचर करते हैं लेकिन शनि की हर चाल बेहद प्रभावशाली मानी जाती है। शनि इस समय मीन राशि में विराजमान हैं, जिसके स्वामी गुरु ग्रह हैं। इस साल शनि देव ने राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश किया था लेकिन आने वाले साल में शनि राशि गोचर नहीं कर रहे हैं। शनि गुरु की मीन राशि में 2026 में गोचर करने वाले हैं। राशि परिवर्तन तो नहीं लेकिन शनि साल 2026 में अपनी चाल बदलते रहेंगे। मीन राशि में रहकर शनि अस्त, उदय, वक्री और मार्गी होते रहेंगे। शनि नवंबर 2025 से मार्गी चाल चल रहे हैं। ऐसे में 2026 की शुरुआत में भी शनि मार्गी रहेंगे, जिससे विपरीत राजयोग बनेगा। इस राजयोग के निर्माण से कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है।

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को मार्गी शनि की चाल से फायदा हो सकता है।

आप सुखी जीवन का लाभ उठाएंगे।

आपको संतान से जुड़ी कोई गुड न्यूज मिल सकती है।

रुका हुआ धन भी मिल सकता है।

व्यापारियों के लिए व्यवसाय को बढ़ाने के लिए समय शुभ माना जा रहा है।

शनि के शुभ प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती नजर आएगी।

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए मार्गी शनि की चाल शुभ मानी जा रही है।

अपने पार्टनर के साथ आप हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम रहेंगे।

कार्यक्षेत्र में प्रमोशन के कई अवसर मिलेंगे।

धन वृद्धि होने की भी संभावना है।

हेल्थ का खास ख्याल रखने की जरूरत है।

मीन राशि

मीन राशि के जातकों को मार्गी शनि की चाल से लाभ हो सकता है।

अनुशासन से करियर में लाभ होगा।

बिजनेस वालों को कई अच्छे इन्वेस्टर्स और मौके मिल सकते हैं।

आर्थिक दिक्कतें भी आपको ज्यादा नहीं सता पाएंगी।

सेहत का ख्याल रखें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
